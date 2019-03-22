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大社工業區降編案 高市都委會決議由特種降為乙種

2019-03-22 16:44經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

各界關心的大社工業區降編案，高雄市都市計畫委員會於今(22)日審議，聽取各方的訴求，市都委會審酌各方意見，並考量本案早在民國82年經濟部即已承諾，及87年內政部核定大社都市計畫之規定，決議將高污染、重化工業使用的特種工業區變更為低污染、民生工業使用的乙種工業區，全案仍須依法再提報內政部審議。

高雄市都發局表示，大社工業區降編案，尊重市都委會審議結果，並指出本案係因經濟部82年即已承諾，又依87年內政部核定的大社都市計畫規定，依法必須進行大社都市計畫檢討。

市都委會審議聽取意見，贊成大社工業區降編為乙工的團體及民眾表示，大社工業區緊鄰人口稠密的住宅區，工安及廢氣偷排事件頻傳，嚴重危害附近居民生命健康，呼籲政府必須信守承諾予以降編，還給居民健康安全的居住環境。

工業區業者及工會則表達，大社工業區年產值高達新臺幣850億元以上，提供約2,700人就業，影響家戶超過1萬人，現況並無煉油或放射性特種工業區產業，希能變更為符合現行產業的甲種工業區，以免影響國家經濟發展及民眾就業機會。

都委會委員們聽取各方意見進行討論後，基於政府必須遵守誠信原則，並參考環保局、衛生局空氣監測數據及健康風險評估報告，同意照本案專案小組意見降編為污染較低的乙種工業區。同時，也建議經濟部及業者硏提出具體產業轉型及環境保護計畫，加強與地方溝通取得共識後，再依循都市計畫程序辦理。

高雄市都發局再強調，基於專業與法制，尊重市都委會的審議結果，後續將依法提報內政部都委會審議，各界如仍有意見或相關佐證資料，後續仍可提供內政部都委會審議之參考。

大社工業區。高雄市都發局提供
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大社工業區。高雄市都發局提供
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