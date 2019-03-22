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優沛國際開記者會 公開收購福盈科技

2019-03-22 16:39聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

中華開發資本國際董事總經理吳忠懌下午在記者會說明，優沛國際股份有限公司宣布將公開收購福盈科技化學股份有限公司普通股。本次公開收購之每股收購價格為新臺幣27.5元，預計收購福盈科技之普通股共計67,888,504股，收購總金額為新臺幣1,866,933仟元，收購期間將自2019年3月25日至5月13日止，本次公開收購案最低成就股數為34,623,138股，若收購股權比例達最低成就股數並取得投審會投資核准，本次公開收購即為成就，優沛國際將收購所有應賣之普通股。

中華開發資本國際董事總經理吳忠懌下午在記者會說明，優沛國際股份有限公司宣布將公開...
中華開發資本國際董事總經理吳忠懌下午在記者會說明，優沛國際股份有限公司宣布將公開收購福盈科技化學股份有限公司普通股。記者曾學仁／攝影
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中華開發資本國際董事總經理吳忠懌下午在記者會說明，優沛國際股份有限公司宣布將公開...
中華開發資本國際董事總經理吳忠懌下午在記者會說明，優沛國際股份有限公司宣布將公開收購福盈科技化學股份有限公司普通股。記者曾學仁／攝影
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中華開發資本投審會
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