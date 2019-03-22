幫客戶買賣股票小心超時 這兩行業今年首次專案勞檢

2019-03-22 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部今（22）日公布勞動條件專案勞動檢查行業，今年加大專案勞檢密度從1,500家增加為8,000家；專案勞檢對象以勞工人數多、影響層面廣中大型事業單位為主，分公共安全、常態違規、社會關注等五大面向篩選行業，本月起開始執行，針對公共安全及社會關注行業，如航空業、汽車貨運業、 中大型醫療院所，以及中油台電等公用事業排除輪班間隔休息適用行業檢查。另外，專案勞檢結果將首次通知相關部會，做為日後租稅抵免、審查、評鑑、換照依據。

值得注意的是，水電燃氣業因涉及公共安全，證券期貨業則屬常濫用責任制的知識密集產業，都是首次被列為專案勞檢行業。

一改以往不分規模，一律勞檢做法，勞動部今年首次訂定「108年度規劃勞動條件落實法遵實施計畫」，針對30人以下，低度風險及小（微）型企業進行法遵訪視，由專人臨廠檢視，提供事業單位客製化服務，協助一型企業落實勞動法令。另一方面則加大專案勞檢強度，增加專案勞檢能量，確保中大型企業法令執行程度。

目前全國勞基法適用勞工約有875萬人，事業單位高達70萬家，勞動部今年勞動條件檢查原則，改變以往從高風險、高工時、高違規三原則篩選勞檢對象，改從「公共安全」、「弱勢扶助」、「知識密集」、「常態違規」及「社會關注」五大面向擴大執行，專案檢查家數由107年度的1,800家大幅增加到8,000家。

勞動部表示，與往年相較，今年勞動條件專案檢查優先選列勞工人數較多，以及影響層面較為廣泛的中大型公司行號執行，例如公共安全鎖定因為多起重大交通事故，駕駛或作業勞工長工時疲勞駕駛，影響公眾安全出發，鎖定航空業、汽車貨運業。

弱勢扶助則是以弱勢工作族群、非典型勞工薪資、 工時、加班費容易遭不當對待的行業，如住宿餐飲業、批發零售業 及支援服務業等行業為勞檢對象。

另外如銀行保險、電子零組件製造業、證券期貨業等，屬於常有不當輪班、高工時及濫用責任制的知識密集產業； 保全服務業、綜合商品批發業（大賣場）等，則是違規率較高的常態違規行業；中大型醫療機構的醫護人員常被指為血汗醫護，則列為社會關注行業。

勞動部表示，今年度專案檢查計畫特別加強部會合作機制，除函請目的事業主管機關提供建議受檢名冊外，專案檢查結果也會通知各目的事業主管機關，除督導事業單位改善外，也會進一步將事業單位落實勞動法令情形，做為日後租稅抵免、審查、評鑑、換照重要依據。