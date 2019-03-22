貿協邀陸客買主來台 大買600櫃鳳梨

2019-03-22 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



貿協秘書長葉明水表示，「2019年中國大陸食品通路商採購大會」將於3月27日及28日分別於南部、中部辦理兩場採購洽談會，並與超過120家台灣企業洽談，買主擬採購品項包含生鮮蔬果、加工食品（如烘焙食品與伴手禮)、酒與飲料等，其中買主對於鳳梨的需求最大，預計將採購鳳梨600櫃。

葉明水表示，為協助業者擴大我國農產食品進入中國大陸市場，特由外貿協會力邀中國大陸深具採購實力的15家通路如c!ty'super、城市超市等營業額超過10億美元的買主來台參加。

貿協表示，這是繼今年1月11日在香港舉辦「春節台灣水果嘉年華」記者會後，獲得香港各界熱烈廻響，後續促成2月香港「一田超市」來台與近100家業者洽談。

此外，3月再邀請「香港AEON永旺百貨超市」採購生鮮、冷凍、加工品買主來台；4月將趁台南芒果成熟之際，擴大邀請日、美、韓、星等國買主來台採購生鮮農產品及加工食品。

6月美國進口商也將來台參加通路商採購大會採購年節食品，該司預計採購30櫃鳳梨酥及20櫃月餅。

葉明水表示，台灣農產品品質優良、深具外銷潛力，他更在3月初東京食品展期間前往日本AEON總公司拜會高層，已邀日本AEON海外部長答應來台採購；近期也在規劃辦理北、中、南大型農特產品展售嘉年華，相信將能為臺灣農產品及加工食品業者帶來新商機。