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5G要來了！ 交通部規劃第一波商用頻譜

2019-03-22 11:50經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

全球近年來積極發展第五代行動通訊技術（5G）。美聯社
全球近年來積極發展第五代行動通訊技術（5G）。美聯社
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交通部規劃釋出5G第一波商用頻譜，交通部今（22）日表示，將於27日公布「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」的修正草案，預告60日的時間搜集各界意見，預計6月陳報行政院核定。

交通部表示，全球近年來積極發展第五代行動通訊技術（5th generation mobile networks, 5G），且第三代合作夥伴計畫（3rd Generation Partnership Project，3GPP）亦於2018年發布第一階段5G技術標準，包括美國、日本、韓國、澳洲、芬蘭、德國、義大利等主要國家，陸續展開5G商用頻譜釋出作業。

行政院也宣示於2020年完成5G第一波釋照，迎合全世界5G潮流趨勢，交通部並正式啟動「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」修正作業。

交通部說明，「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」修正草案預告時間為27日起兩個月，隨後將舉辦公開說明會，以廣泛蒐集各界意見，預計本年6月將上述草案陳報行政院，續由行政院完成核定及公告事宜。

另外，交通部表示，5G目前主要使用頻段為3,500MHz及28,000MHz，與台灣現在規劃5G第一波釋出頻譜相同，從今年2月底於西班牙巴塞隆納舉辦之「2019 世界行動通訊大會（MOBILE WORLD CONGRESS，MWC）」中展示的5G基地台、網路設備及終端產品可以觀察得知。

此外，亦有部分設備或手機製造商額外支援4,500MHz、39,000MHz等頻段，將納入我國未來5G第二波釋出頻譜之重要參考。

5G行動通訊
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