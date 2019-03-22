沈榮津再會謝金河 這次用滷肉飯妙喻台商回流投資

2019-03-22 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



繼上次「喝咖啡、聊風電」後，經濟部長沈榮津再次與財信傳媒董事長謝金河對談，這次則是以國民美食「滷肉飯」談論台商回流投資議題。

沈榮津昨晚在臉書直播，並以一碗滷肉飯為例，米飯=土地（工業用地）、滷肉=人力（本勞＋外勞）、紅蔥頭=融資（200億額度）、瓦斯=水電 （台電台水專人協助）、碗筷=稅務（財政部諮詢服務），政府也設立單一窗口，客製化服務解決台商面臨的問題。

沈榮津指出，受到美中貿易戰波及，以前因為人力成本出走的台商爭相回台。為了解決缺地問題，政府將釋出429公頃公有地，並且採用立體化政策，如果符合新增投資、能源管理等不同的標準，容積率就可以提升1.5倍，從210%變為315%，讓廠商有更多的建廠空間。

但為避免工業區圈地、屯地、炒地，閒置三年以上的土地，如果二年沒用就會罰款，並且予以徵收。

沈榮津表示，台商回台投資方案推行迄今已有13家台商回流，投資金額達374億元，可以創造4,200個工作機會，目前仍有多家台商正在排隊待審及評估申請。

至於重啟核四的爭議，沈榮津表示，核能不是不用，而是無法使用，所以要讓核電廠如期除役。近年全民關注空汙問題，未來能源占比將燃煤控制在30%以下，沒有爭議的天然氣為50%，再生能源則為20%，即便加上台積電、華邦電、力晶等半導體大廠及台商回流的重大投資案，2025年的備用容量率仍可達15%，他掛保證「一定不會缺電」，大家可以放心回台投資。