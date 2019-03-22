經濟不確定因素多 美元指數呈高檔震盪

2019-03-22 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



元大美元指數ETF研究團隊指出，美元指數現貨近一周（3月14日~21日）下跌0.30%，收盤價為96.50。美元指數主要受到美國FOMC會議及英國脫歐消息影響，而出現高檔震盪的拉鋸戲碼。

在FOMC會議前市場對Fed可能採取不升息已有預期，FOMC會議記錄當日出現聯準會主席鮑威爾比市場預期還要鴿派的聲明，造成美元指數出現快速下跌，非美貨幣則出現反向上漲。

隨後英國脫歐消息出現歐盟的聲明表示，英國脫歐期限將先以無條件的延至4月12日，如英國以有條件的方式將可延至5月22日，歐盟的聲明消息，讓英鎊出現大幅度的下跌，歐元也以下跌來反應，美元指數則脫離FOMC會議的鴿派氣氛，而單日大幅反彈上漲，短期美元指數仍是高檔震盪盤整格局。

美國經濟數據觀察，美國經濟數據好壞參半，最新美國請領失業救濟金人數下降至1月的低點，美國持續領取失業金總人數共減少2.7萬人，美國勞工市場顯現強勁。

3月FOMC會議會後聲明，下修了美國2019年最新GDP至2.1%，PCE年增率由1.9下修至1.8，基本面未有太大的問題，但需以放緩升息來面對未來的不確定性，主要是美國經濟成長放緩速度比預期快，非美地區經濟數據也呈現降溫，FOMC會議以維持利率不變，2019年升息次數由去年12月所預估的二次下調至不升息，暫定下次升息可能是2020年，9月將停止縮表。

中美貿易戰美國總統川普表示，美國將繼續對中國商品徵收關稅態度，以確保中國遵守任何貿易協議。未來一周將展開新一輪的貿易談判，以化解過去以視訊或通話的談判未能解決的雙方分歧立場。

消息傳出，中國不滿美國未保證取消關稅，中國將有意收回在關鍵議題上的貿易承諾。

英國脫歐最新消息，歐盟的聲明表示，英國脫歐期限將先以無條件的延至4月12日，如英國以有條件的方式將可延至5月22日，英國首相梅伊表示，以結果來看很明顯英國將脫離歐盟，但英國政府與英國國會有責任尊重公投的結果。

國際政經出現一連串的不確定性，逐漸強化了投資人對全球景氣步入晚週期的猜想，以現有的經濟數據動能觀察，未來經濟成長的能見度仍然偏低，值得觀察的是全球主要央行已經進入政策「再校準」的狀態，並且由Fed以領頭羊角色發動暫緩升息，以保留彈性貨幣政策， 緩解了金融市場的流動性緊縮。

未來美元指數觀察，仍需視歐洲消息面及經濟面上的動態而定，短期仍以高檔震盪格局來表現。