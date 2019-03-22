親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

這張腎結石照被瘋傳 醫生驚呼：這顆不行了

談酒駕臉書被灌爆 周春米：我成了大砲打小鳥的小鳥

經濟不確定因素多 美元指數呈高檔震盪

2019-03-22 11:38經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

元大美元指數ETF研究團隊指出，美元指數現貨近一周（3月14日~21日）下跌0.30%，收盤價為96.50。美元指數主要受到美國FOMC會議及英國脫歐消息影響，而出現高檔震盪的拉鋸戲碼。

在FOMC會議前市場對Fed可能採取不升息已有預期，FOMC會議記錄當日出現聯準會主席鮑威爾比市場預期還要鴿派的聲明，造成美元指數出現快速下跌，非美貨幣則出現反向上漲。

隨後英國脫歐消息出現歐盟的聲明表示，英國脫歐期限將先以無條件的延至4月12日，如英國以有條件的方式將可延至5月22日，歐盟的聲明消息，讓英鎊出現大幅度的下跌，歐元也以下跌來反應，美元指數則脫離FOMC會議的鴿派氣氛，而單日大幅反彈上漲，短期美元指數仍是高檔震盪盤整格局。

美國經濟數據觀察，美國經濟數據好壞參半，最新美國請領失業救濟金人數下降至1月的低點，美國持續領取失業金總人數共減少2.7萬人，美國勞工市場顯現強勁。

3月FOMC會議會後聲明，下修了美國2019年最新GDP至2.1%，PCE年增率由1.9下修至1.8，基本面未有太大的問題，但需以放緩升息來面對未來的不確定性，主要是美國經濟成長放緩速度比預期快，非美地區經濟數據也呈現降溫，FOMC會議以維持利率不變，2019年升息次數由去年12月所預估的二次下調至不升息，暫定下次升息可能是2020年，9月將停止縮表。

中美貿易戰美國總統川普表示，美國將繼續對中國商品徵收關稅態度，以確保中國遵守任何貿易協議。未來一周將展開新一輪的貿易談判，以化解過去以視訊或通話的談判未能解決的雙方分歧立場。

消息傳出，中國不滿美國未保證取消關稅，中國將有意收回在關鍵議題上的貿易承諾。

英國脫歐最新消息，歐盟的聲明表示，英國脫歐期限將先以無條件的延至4月12日，如英國以有條件的方式將可延至5月22日，英國首相梅伊表示，以結果來看很明顯英國將脫離歐盟，但英國政府與英國國會有責任尊重公投的結果。

國際政經出現一連串的不確定性，逐漸強化了投資人對全球景氣步入晚週期的猜想，以現有的經濟數據動能觀察，未來經濟成長的能見度仍然偏低，值得觀察的是全球主要央行已經進入政策「再校準」的狀態，並且由Fed以領頭羊角色發動暫緩升息，以保留彈性貨幣政策， 緩解了金融市場的流動性緊縮。

未來美元指數觀察，仍需視歐洲消息面及經濟面上的動態而定，短期仍以高檔震盪格局來表現。

英國脫歐美元指數升息
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

談台灣3難題 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？

2019-03-22 10:13

央行利率連11凍 楊金龍：今年繼續「鴿」

2019-03-22 00:06

長期低利現象 楊總裁釋疑

2019-03-22 02:12

央行定調 維持鴿派 適度寬鬆

2019-03-22 02:12

經部示警：陸工具機出口台灣 暴增八成

2019-03-22 01:40

柯拔希：機械產業今年景氣 先蹲後跳

2019-03-22 01:40

沈榮津：單一窗口客製化服務 歡迎台商回台投資

2019-03-21 22:50

重啓核四行不行？ 前廠長：封存好好的有何理由說不行

2019-03-21 21:00

愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

2019-03-21 19:49

央行大降經濟成長至2.13％ 朱澤民：預估是百家爭鳴

2019-03-21 18:32

3D列印持續普及 牙套將能即時製作

2019-03-21 18:13

央行總裁楊金龍：少子化會衝擊台灣經濟成長

2019-03-21 18:08

央行決議：利率連11凍 今年經濟成長率預測下修至2.13％

2019-03-21 16:54

辜公怡火速接棒 掀起台泥集團新質變

2019-03-21 15:22

產創修正優惠延10年 稅損約3000億

2019-03-21 14:52

政府頻發減稅大紅包 梁國源：稅改救經濟恐有副作用

2019-03-21 13:25

行政院拍板產創條例 四大優惠延長10年

2019-03-21 11:25

產創條例優惠延10年 加碼營所稅減免

2019-03-21 11:17

政院拍板 產創條例租稅優惠延長10年

2019-03-21 11:16

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

名家觀點／台商回流 政府須有完整配套

2019-03-21 00:17

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 13:07

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:22

兩大網路巨頭破天驚結盟 PChome 樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 16:23

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:25

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:56

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:47

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

俄羅斯：價值低估的金磚

2019-03-18 17:00
看更多

熱門文章

郭董賣起台灣水果啦！現身深圳廠區開箱芭樂

2019-03-21 19:27

又一家！學名藥廠安成藥將被收購下市

2019-03-21 18:42

愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

2019-03-21 19:49

央行總裁楊金龍：利率「連11凍」 維持1.375%

2019-03-21 16:38

愛奇藝涉違法落地 恐下架

2019-03-21 23:25

經部示警：陸工具機出口台灣 暴增八成

2019-03-22 01:40

產創租稅優惠 3,000億大餅來了

2019-03-21 23:24

南山、中壽強化資本 將現增

2019-03-22 02:12

BMW最高規房車M850i 才上市就交車

2019-03-21 16:20

土洋大戰 三大飯店同日開張

2019-03-21 23:42

重啓核四行不行？ 前廠長：封存好好的有何理由說不行

2019-03-21 21:00

吳東進說她三天後臨盆 這位護理長竟然...

2019-03-21 20:57

我半導體產值 將贏南韓

2019-03-22 01:40

飯店供過於求？國際品牌透露三個你沒發現的生意

2019-03-22 08:52

買保單避免糾紛 挑公司不能只看申訴件數

2019-03-21 12:59

今見林佳龍！長榮工會四訴求 罷工是其一但不是唯一手段

2019-03-21 17:15

中華電信攜手宏達電、啟碁、亞旭 完成5G互連

2019-03-21 12:01

公益出租人有哪些稅賦優惠？ 一張表看懂

2019-03-21 12:06

經濟解析／壽險業匯損2,323億元 央行及金管會怎麼說？

2019-03-21 15:17

中華電揪伴 打造5G領航隊

2019-03-22 01:40

和碩 啟動印尼投資

2019-03-21 23:45

長榮空服醞釀罷工受關注 林佳龍今晚見九大工會

2019-03-21 15:29

政府頻發減稅大紅包 梁國源：稅改救經濟恐有副作用

2019-03-21 13:25

尹衍樑入主後第二次 南山人壽擬辦理245億元現金增資

2019-03-21 19:49

美光減產 記憶體業High

2019-03-22 01:40

台廠結盟外商 搶5G第一波商機

2019-03-22 01:40

競爭加劇 安成藥私有化下市

2019-03-21 23:42

央行定調 維持鴿派 適度寬鬆

2019-03-22 02:12

長期低利現象 楊總裁釋疑

2019-03-22 02:12

中華電拚5G 啟碁、亞旭、宏達電助攻

2019-03-21 14:52

展旺生技 取得厄他培南美國藥證

2019-03-21 17:30

愛奇藝：符合政府規定

2019-03-21 23:17

京城銀：下市危機 不影響綠能貸款契約

2019-03-22 02:12

交長邀各運輸工會座談 長榮空服員要求取消罷工預告期

2019-03-21 18:04

央行利率連11凍 楊金龍：今年繼續「鴿」

2019-03-22 00:06

智慧經營／沈大白反轉FinTech 做大庶民經濟

2019-03-22 02:36

測試金融業資安戰力 金管會將邀國際駭客來台紅藍大戰

2019-03-21 16:16

長榮航新廣告 請出戴資穎

2019-03-21 14:52

球后戴資穎的全新廣告 獻給了這家航空公司

2019-03-21 14:54

國泰世華、支付寶 技術合作

2019-03-22 02:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top