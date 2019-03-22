楊總裁化身「楊老師」3學術理論回應台灣長期低利問題

2019-03-22 10:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行總裁楊金龍昨晚化身「楊教授」，用三大理論解釋，外界批評的長期低利率現象，其實並非台灣獨有。

首先，美國、歐洲、中國大陸等國家在金融危機前利率便已一路走低，這也是美國前財政部長薩默斯提出的「長期增長停滯」（secular stagnation）。指得是由於過度儲蓄和投資不足，全球經濟將陷入長期低增長。日本是非常典型的案例，被稱為「失落的20年」甚至更長，台灣也是受到這樣的影響。

央行昨（21）日舉行理監事會議，央行理事們熱議的焦點之一，就是台灣面臨「三低」問題：低經濟成長、低物價與低物價，對台灣經濟產生的影響。

楊金龍在昨日記者會上化身「楊教授」，提出三大經濟學理論，除長期增長停滯外，他也提到，野村證券首席經濟學家辜朝明有本很有名的書提出資產負債衰退（Balance Sheet Recession）理論，日本泡沫破滅後，家庭、企業、銀行都縮減資產負債表，需求必須從政府部門來，導致日本一直實施擴張性財政政策，政府債務占GDP比重高達260%、為全球最高。

除財政政策外，日本還採用擴張性貨幣政策使資產負債表擴張，但楊金龍說，目前為止，還是沒辦法解決問題。

楊金龍認為，要提振經濟成長必須三管齊下，不能單靠貨幣政策，擴張性財政政策短暫或許可以、但長期沒辦法，還是要配合結構性的調整，且全球資金自由移動，會讓貨幣政策有效性降低，美國也是如此。

以前聯準會提高利率或降低利率，對經濟的影響頗為有效，現在受到全球資金移動影響，有時候美國提高利率，長期利率也沒辦法提高，這也是著名的「葛林斯潘難題」。

楊金龍坦言，台灣利差只有1.36個百分點，但和其他國家相比不是最低，但低利率確實會有副作用，日本、歐洲、瑞士負利率對金融機構就產生不利影響，日本金融機構一直萎縮、不太敢放款，不過台灣銀行業去年ROA、ROE高於前兩年，壞帳率、覆蓋率等資產品質相當良好，以全球低利情況來看，我國金融機構還是相對穩健。