親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

孫大千：蔡英文參選3條件 不正好把自己臉打得很腫？

MLB／感謝妻子 一朗：她為我捏了2800個飯糰

楊總裁化身「楊老師」3學術理論回應台灣長期低利問題

2019-03-22 10:03經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行總裁楊金龍昨晚化身「楊教授」，用三大理論解釋，外界批評的長期低利率現象，其實並非台灣獨有。

首先，美國、歐洲、中國大陸等國家在金融危機前利率便已一路走低，這也是美國前財政部長薩默斯提出的「長期增長停滯」（secular stagnation）。指得是由於過度儲蓄和投資不足，全球經濟將陷入長期低增長。日本是非常典型的案例，被稱為「失落的20年」甚至更長，台灣也是受到這樣的影響。

央行昨（21）日舉行理監事會議，央行理事們熱議的焦點之一，就是台灣面臨「三低」問題：低經濟成長、低物價與低物價，對台灣經濟產生的影響。

楊金龍在昨日記者會上化身「楊教授」，提出三大經濟學理論，除長期增長停滯外，他也提到，野村證券首席經濟學家辜朝明有本很有名的書提出資產負債衰退（Balance Sheet Recession）理論，日本泡沫破滅後，家庭、企業、銀行都縮減資產負債表，需求必須從政府部門來，導致日本一直實施擴張性財政政策，政府債務占GDP比重高達260%、為全球最高。

除財政政策外，日本還採用擴張性貨幣政策使資產負債表擴張，但楊金龍說，目前為止，還是沒辦法解決問題。

楊金龍認為，要提振經濟成長必須三管齊下，不能單靠貨幣政策，擴張性財政政策短暫或許可以、但長期沒辦法，還是要配合結構性的調整，且全球資金自由移動，會讓貨幣政策有效性降低，美國也是如此。

以前聯準會提高利率或降低利率，對經濟的影響頗為有效，現在受到全球資金移動影響，有時候美國提高利率，長期利率也沒辦法提高，這也是著名的「葛林斯潘難題」。

楊金龍坦言，台灣利差只有1.36個百分點，但和其他國家相比不是最低，但低利率確實會有副作用，日本、歐洲、瑞士負利率對金融機構就產生不利影響，日本金融機構一直萎縮、不太敢放款，不過台灣銀行業去年ROA、ROE高於前兩年，壞帳率、覆蓋率等資產品質相當良好，以全球低利情況來看，我國金融機構還是相對穩健。

楊金龍貨幣政策
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

央行利率連11凍 楊金龍：今年繼續「鴿」

2019-03-22 00:06

長期低利現象 楊總裁釋疑

2019-03-22 02:12

央行定調 維持鴿派 適度寬鬆

2019-03-22 02:12

經部示警：陸工具機出口台灣 暴增八成

2019-03-22 01:40

柯拔希：機械產業今年景氣 先蹲後跳

2019-03-22 01:40

沈榮津：單一窗口客製化服務 歡迎台商回台投資

2019-03-21 22:50

重啓核四行不行？ 前廠長：封存好好的有何理由說不行

2019-03-21 21:00

愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

2019-03-21 19:49

央行大降經濟成長至2.13％ 朱澤民：預估是百家爭鳴

2019-03-21 18:32

3D列印持續普及 牙套將能即時製作

2019-03-21 18:13

央行總裁楊金龍：少子化會衝擊台灣經濟成長

2019-03-21 18:08

央行決議：利率連11凍 今年經濟成長率預測下修至2.13％

2019-03-21 16:54

辜公怡火速接棒 掀起台泥集團新質變

2019-03-21 15:22

產創修正優惠延10年 稅損約3000億

2019-03-21 14:52

政府頻發減稅大紅包 梁國源：稅改救經濟恐有副作用

2019-03-21 13:25

行政院拍板產創條例 四大優惠延長10年

2019-03-21 11:25

產創條例優惠延10年 加碼營所稅減免

2019-03-21 11:17

政院拍板 產創條例租稅優惠延長10年

2019-03-21 11:16

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

名家觀點／台商回流 政府須有完整配套

2019-03-21 00:17

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 13:07

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:22

兩大網路巨頭破天驚結盟 PChome 樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 16:23

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:25

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:56

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:47

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

俄羅斯：價值低估的金磚

2019-03-18 17:00
看更多

熱門文章

郭董賣起台灣水果啦！現身深圳廠區開箱芭樂

2019-03-21 19:27

又一家！學名藥廠安成藥將被收購下市

2019-03-21 18:42

愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

2019-03-21 19:49

央行總裁楊金龍：利率「連11凍」 維持1.375%

2019-03-21 16:38

愛奇藝涉違法落地 恐下架

2019-03-21 23:25

經部示警：陸工具機出口台灣 暴增八成

2019-03-22 01:40

一個不被看好的決定 讓美時營收六年飆20倍

2019-03-21 10:28

BMW最高規房車M850i 才上市就交車

2019-03-21 16:20

產創租稅優惠 3,000億大餅來了

2019-03-21 23:24

重啓核四行不行？ 前廠長：封存好好的有何理由說不行

2019-03-21 21:00

南山、中壽強化資本 將現增

2019-03-22 02:12

土洋大戰 三大飯店同日開張

2019-03-21 23:42

吳東進說她三天後臨盆 這位護理長竟然...

2019-03-21 20:57

打響「花蓮瑞穗黃金湯」美名 春天國際觀光酒店今開幕

2019-03-21 10:57

今見林佳龍！長榮工會四訴求 罷工是其一但不是唯一手段

2019-03-21 17:15

我半導體產值 將贏南韓

2019-03-22 01:40

中華電信攜手宏達電、啟碁、亞旭 完成5G互連

2019-03-21 12:01

政院拍板 產創條例租稅優惠延長10年

2019-03-21 11:16

買保單避免糾紛 挑公司不能只看申訴件數

2019-03-21 12:59

六大壽險瘋買ETF 富邦南山兩家包辦六成

2019-03-21 11:12

公益出租人有哪些稅賦優惠？ 一張表看懂

2019-03-21 12:06

蘋果AirPods熱銷 燿華營收獲利看俏

2019-03-21 10:37

經濟解析／壽險業匯損2,323億元 央行及金管會怎麼說？

2019-03-21 15:17

政府頻發減稅大紅包 梁國源：稅改救經濟恐有副作用

2019-03-21 13:25

長榮空服醞釀罷工受關注 林佳龍今晚見九大工會

2019-03-21 15:29

尹衍樑入主後第二次 南山人壽擬辦理245億元現金增資

2019-03-21 19:49

老車汰舊換新 貨物稅減徵最高40萬元

2019-03-21 11:27

中華電揪伴 打造5G領航隊

2019-03-22 01:40

美光減產 記憶體業High

2019-03-22 01:40

台廠結盟外商 搶5G第一波商機

2019-03-22 01:40

中華電拚5G 啟碁、亞旭、宏達電助攻

2019-03-21 14:52

和碩 啟動印尼投資

2019-03-21 23:45

競爭加劇 安成藥私有化下市

2019-03-21 23:42

展旺生技 取得厄他培南美國藥證

2019-03-21 17:30

交長邀各運輸工會座談 長榮空服員要求取消罷工預告期

2019-03-21 18:04

央行定調 維持鴿派 適度寬鬆

2019-03-22 02:12

長期低利現象 楊總裁釋疑

2019-03-22 02:12

測試金融業資安戰力 金管會將邀國際駭客來台紅藍大戰

2019-03-21 16:16

長榮航新廣告 請出戴資穎

2019-03-21 14:52

京城銀：下市危機 不影響綠能貸款契約

2019-03-22 02:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top