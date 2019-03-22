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新台幣開盤 貶值0.3分 為30.819元

2019-03-22 09:30經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今日早盤以30.819元兌1美元，貶值0.3分開出。 聯合報系資料照
新台幣今日早盤以30.819元兌1美元，貶值0.3分開出。 聯合報系資料照
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新台幣今（22）日早盤以30.819元兌1美元，貶值0.3分開出。

新台幣昨日終場以30.816元兌1美元，升值1.7分作收，今早開盤則貶值。

新台幣匯率美元
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