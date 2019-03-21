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MLB／確定了！東京成告別戰 一朗賽後宣布退休

新一點靈B12又出包 眼藥水成分不足下架39萬瓶

又一家！學名藥廠安成藥將被收購下市

2019-03-21 18:42經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

加陳國際藥業今（21）日宣布，擬以每股現金新台幣72 元公開收購上櫃公司安成國際藥業（4180）52,435,151股（約當已發行普通股股份總數之 43.57%），收購期間為 3 月 22 日起至4月15日止，最低收購股數為6,017,780 股（約當已發行普通股股份總數之 5.00%）。若公開收購應賣股數達最低收購股數，本次公開收購即為成就。

安成藥業主要從事「特殊學名藥」研發、製造及商業化，其主要產品以技術門檻及進入障礙較高之高技術門檻學名藥，及美國簡化新藥上市程序之第四類（Paragraph IV）學名藥為主，主要營收來自於海外市場，惟近年持續面對海外市場競爭加劇之挑戰，相關業務發展未如預期。

加陳國際藥業之董事陳志明，同時也是安成藥業董事長，認為實有調整安成藥業公司體質及產品發展策略之必要，除了既有學名藥業務外，預計將投入新劑型、新分子新藥領域。

惟該些領域並非安成藥業之所長，且投資回收期更長、風險性更高，因此在考量新劑型、新分子新藥研發需投入更龐大資金及未來業務發展具高度不確定性下，為顧及其他股東權益及風險承受能力，擬透過加陳國際藥業分階段將安成藥業私有化。

第一階段即今日宣布之公開收購案，加陳國際藥業將以每股72元收購安成藥業 43.57%股權；第二階段為本次公開收購完成後，在取得安成藥業董事會及股東會同意之前提下，加陳國際藥業與安成藥業進行股份轉換，最終由加陳國際藥業取得安成藥業100%股權。

為完成第二階段，安成藥業將向櫃檯中心申請終止櫃檯買賣，並向金融監督管理委員會證

券期貨局申請停止公開發行，預計股份轉換基準日為今年第3季。

為保障安成藥業之股東享有平等之權益，在第二階段股份轉換時，股份轉換之比例設

定為1股安成藥業普通股可轉換為1股加陳國際藥業所發行之特別股，且該特別股條件將允許特別股股東於股份轉換基準日後 3 個月內申請轉換為加陳國際藥業發行的普通股。

若特別股股東未於該期間內申請轉換，加陳國際藥業將以等同於公開收購價格之每股現金新台幣 72 元，向特別股股東贖回其持有之特別股；於此情形，加陳國際藥業提到，安成藥業股東若願意承擔及面對安成藥業未來發展之不確定性及結果，將來亦可與公司同舟共濟，承擔及面對安成藥業未來發展的挑戰。

股東會
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