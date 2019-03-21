央行大降經濟成長至2.13％ 朱澤民：預估是百家爭鳴

2019-03-21 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處主計長朱澤民。記者胡經周／攝影 分享 facebook

央銀行今（21）日召開理監事會議，央行總裁楊金龍宣布，重貼現率連11季不變，符合市場預期。目前央行重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率為年息1.375％、1.75％及3.625％。同時，央行再度下調今年經濟成長率至2.13％，低於行政院主計總處的預估值2.27％。

央行今再度下調今年經濟成長率至2.13％，低於去年底預估的2.33％；央行說明，考量今年全球經貿活動預期放緩，加上去年基期高檔，今年台灣出口成長也將走緩等因素，本季下修幅度高達0.2個百分點。

央行在去年底的理監事會議會，大幅下修今年經濟成長，降0.15個百分點至2.33％，本季再度下調，累計兩季以來，央行對2019年經濟成長的預估值每況愈下，累計下修幅度高達0.35個百分點。

央行大降經濟成長率預估到2.13％，低於行政院主計總處的預估值2.27%；對此，主計長朱澤民表示，「經濟預估是百家爭鳴」，台灣有很多經濟成長估算的單位，但主計總處的職掌是統計最後的結果，也不會干涉央行的業務。

主計總處於每年2、5、8、11月公布經濟預測，2月時的預估已是第二度下修，至於5月時是否可能再降？朱澤民則回應，目前資料尚未到齊，沒辦法回應，對於央行的經濟成長率預測表示尊重。