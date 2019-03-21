親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

MLB／確定了！東京成告別戰 一朗賽後宣布退休

新一點靈B12又出包 眼藥水成分不足下架39萬瓶

央行大降經濟成長至2.13％ 朱澤民：預估是百家爭鳴

2019-03-21 18:32經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

主計總處主計長朱澤民。記者胡經周／攝影
主計總處主計長朱澤民。記者胡經周／攝影
分享

央銀行今（21）日召開理監事會議，央行總裁楊金龍宣布，重貼現率連11季不變，符合市場預期。目前央行重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率為年息1.375％、1.75％及3.625％。同時，央行再度下調今年經濟成長率至2.13％，低於行政院主計總處的預估值2.27％。

央行今再度下調今年經濟成長率至2.13％，低於去年底預估的2.33％；央行說明，考量今年全球經貿活動預期放緩，加上去年基期高檔，今年台灣出口成長也將走緩等因素，本季下修幅度高達0.2個百分點。

央行在去年底的理監事會議會，大幅下修今年經濟成長，降0.15個百分點至2.33％，本季再度下調，累計兩季以來，央行對2019年經濟成長的預估值每況愈下，累計下修幅度高達0.35個百分點。

央行大降經濟成長率預估到2.13％，低於行政院主計總處的預估值2.27%；對此，主計長朱澤民表示，「經濟預估是百家爭鳴」，台灣有很多經濟成長估算的單位，但主計總處的職掌是統計最後的結果，也不會干涉央行的業務。

主計總處於每年2、5、8、11月公布經濟預測，2月時的預估已是第二度下修，至於5月時是否可能再降？朱澤民則回應，目前資料尚未到齊，沒辦法回應，對於央行的經濟成長率預測表示尊重。

央行經濟成長率朱澤民
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

央行決議：利率連11凍 今年經濟成長率預測下修至2.13％

2019-03-21 16:54

政府頻發減稅大紅包 梁國源：稅改救經濟恐有副作用

2019-03-21 13:25

辜公怡火速接棒 掀起台泥集團新質變

2019-03-21 15:22

3D列印持續普及 牙套將能即時製作

2019-03-21 18:13

央行總裁楊金龍：少子化會衝擊台灣經濟成長

2019-03-21 18:08

產創修正優惠延10年 稅損約3000億

2019-03-21 14:52

行政院拍板產創條例 四大優惠延長10年

2019-03-21 11:25

產創條例優惠延10年 加碼營所稅減免

2019-03-21 11:17

政院拍板 產創條例租稅優惠延長10年

2019-03-21 11:16

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

名家觀點／台商回流 政府須有完整配套

2019-03-21 00:17

國泰金調查：民眾經濟信心 比學者樂觀

2019-03-21 00:06

選後電價不漲？沈榮津：不是政府說了算

2019-03-20 23:51

魏明谷掌台水 王美花任經部政次

2019-03-20 23:50

史上首例！福海離岸風電 環評敗部復活

2019-03-20 23:48

手機銷售差 2月外銷訂單年減10.9％

2019-03-20 23:36

勞退自提自選 勞部拋兩原則

2019-03-20 23:35

外銷訂單連四黑 大減一成

2019-03-20 23:33

雙子星案 月底簽約恐跳票

2019-03-20 23:31

雙子星案／投審會：延多久不確定

2019-03-20 23:27

雙子星案／陸資標籤…絆住外商

2019-03-20 23:26

憂勞保破產 藍委促修法

2019-03-20 23:26

外銷恢復成長…得等下半年

2019-03-20 23:25

鮭魚返鄉 海外生產降低

2019-03-20 23:25

資誠調查 台灣企業CEO最怕這件事

2019-03-20 20:36

從五年虧損到吸引2百萬遊客 華山獲國家產業創新獎

2019-03-20 20:34

台商憂資金回台曝光 財政部：資料彌封與去識別化

2019-03-20 17:03

許勝雄：台灣應設營運、研發創新、籌資、發貨中心

2019-03-20 16:14

雙子星案疑涉中資 經濟部：投審會3月無法排審

2019-03-20 14:54

陳美伶：會仔細研究自經區 盼不是換湯不換藥

2019-03-20 13:48

南海是否「中資」變來變去？ 沈榮津：資金隨時流動

2019-03-20 13:41

台入CPTPP、RCEP機會不大 國發會陳美伶：政治因素

2019-03-20 13:37

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

民視董座郭倍宏4月恐將被拉下台 他何以眾叛親離？

2019-03-20 13:12

國發基金加碼補助台商回流 陳美伶：沒有上限

2019-03-20 13:09

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 13:07

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:22

兩大網路巨頭破天驚結盟 PChome 樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 16:23

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:25
看更多

熱門文章

茂迪慘賠達能停產 太陽能產業寒風刺骨

2019-03-20 22:18

央行總裁楊金龍：利率「連11凍」 維持1.375%

2019-03-21 16:38

勞退自提自選 勞部拋兩原則

2019-03-20 23:35

綠能將下市 太陽能業陷入黑暗期

2019-03-20 23:56

金管會指不升息致壽險資金出走 央行：台灣利率不低

2019-03-21 00:07

全新科技影像革命 郭董的8K+5G成真了

2019-03-20 19:13

金管會查華映 鎖定三疑點

2019-03-20 23:57

外銷訂單連四黑 大減一成

2019-03-20 23:33

小額終老險保額 金管會大鬆綁

2019-03-20 23:40

一個不被看好的決定 讓美時營收六年飆20倍

2019-03-21 10:28

緯穎鎖定亞馬遜 搶白牌商機

2019-03-20 23:35

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

台灣保險業海外投資占比 全球最高

2019-03-20 23:56

史上首例！福海離岸風電 環評敗部復活

2019-03-20 23:48

國內低利環境...誰造成的?

2019-03-20 23:52

南山人壽片面變更保費收取方式 金管會:4月開罰

2019-03-20 22:40

南山變更收費 金管會要罰

2019-03-21 00:06

鮭魚回流桃園 亞旭電腦是首家回流投產台商

2019-03-20 20:26

永豐金衝獲利 三路出擊

2019-03-20 23:35

從五年虧損到吸引2百萬遊客 華山獲國家產業創新獎

2019-03-20 20:34

綁Apple Pay的卡友 最常「嗶」付交通費

2019-03-20 22:53

台銀主辦華映聯貸 列專案金檢

2019-03-20 23:53

美時結盟日大藥廠 攻亞洲

2019-03-20 23:28

小米供應鏈 出貨看旺

2019-03-20 23:17

亞太電：5G+8K 明年火熱

2019-03-20 23:17

政院拍板 產創條例租稅優惠延長10年

2019-03-21 11:16

2035禁售燃油機車 傳喊卡

2019-03-20 23:57

企業多次分派盈餘 先修章程

2019-03-20 23:34

打響「花蓮瑞穗黃金湯」美名 春天國際觀光酒店今開幕

2019-03-21 10:57

宏達電 深耕VR內容

2019-03-20 23:17

「境內關外」遠雄自貿港熱門 擴建5萬坪供大廠設基地

2019-03-20 20:52

營所稅委外網路代報 須申請

2019-03-20 23:34

中華電信攜手宏達電、啟碁、亞旭 完成5G互連

2019-03-21 12:01

綠能恐下市 京城銀：不影響貸款契約與紓困條件

2019-03-21 00:09

永捷更名 傳統產業轉型高科技

2019-03-20 21:04

繼承信託公設地 無法免課遺產稅

2019-03-20 23:34

伊頓台灣出貨量看升 在台大型UPS佔有率可望躍居第一

2019-03-20 19:33

蘋果AirPods熱銷 燿華營收獲利看俏

2019-03-21 10:37

政府頻發減稅大紅包 梁國源：稅改救經濟恐有副作用

2019-03-21 13:25

BMW最高規房車M850i 才上市就交車

2019-03-21 16:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top