貿協與印尼國營貿易公司簽署MOU 將共拓經貿合作

2019-03-21 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



外貿協會與「印尼國營貿易公司(Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI)」今天在外貿協會秘書長葉明水及駐台北印尼經濟貿易代表處代表蘇孟帝(Didi Sumedi)見證下，由貿協處長康益智與印尼國營貿易公司貿易處長A. Yaniarsyah Hasan於台北簽署合作備忘錄，貿易局主秘倪克浩亦到場觀禮共襄盛舉。

葉明水表示，印尼天然資源豐富，勞動力充沛，為東協最大的經濟體；且人口達2億6千萬人，為東協人口最多的國家，一半以上的人口皆為30歲以下，明顯的人口紅利及年輕人的消費實力崛起，創造出龐大的內需市場；且印尼為我國重要貿易夥伴，近年商務、旅遊、教育等各方面交流頻繁，這次的簽約將有助雙方在貿易商機深入合作。

Yaniarsyah處長致詞時強調，對台印尼數十載的雙邊貿易，以及未來發展巨大的潛能深具信心，並期待與貿協密切合作，創造雙邊共同利益。此次訪台，Yaniarsyah處長除參與簽約儀式，另將出席印尼駐台代表處印尼咖啡商機日活動。

受中美貿易戰衝擊，我國貿易出口情勢面臨挑戰，貿協特邀請印尼最大的國營貿易公司來台，該公司隸屬於印尼國營事業部，專責辦理政府進出口業務，具有專營特許進出口業務的優勢，尤其在進口食品、藥品、醫材等產業具有豐富經驗，現在貿協與該公司建立關係，未來將可協助辦理採購洽談及商機媒合，可望協助我商通過印尼繁瑣進口法令限制，將成為台印尼提升貿易往來的重要渠道，加速擴大雙邊貿易。

有感於印尼的潛力，貿協持續於印尼舉辦各項拓銷活動，今年貿協在印尼有8個拓銷團與參展團，2018年配合在印尼登場的亞運舉辦「台灣精品愛心公益路跑」，共有6000名跑者共襄盛舉四年一度的盛事；貿協連續2年辦理印尼台灣形象展，為了協助台灣廠商深入擁有龐大國土的印尼市場，本次選擇於9月26日至28日印尼東部大城-泗水辦理2019年印尼台灣形象展。