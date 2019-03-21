親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

MLB／確定了！東京成告別戰 一朗賽後宣布退休

新一點靈B12又出包 眼藥水成分不足下架39萬瓶

貿協與印尼國營貿易公司簽署MOU 將共拓經貿合作

2019-03-21 18:31聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

外貿協會與「印尼國營貿易公司(Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI)」今天在外貿協會秘書長葉明水及駐台北印尼經濟貿易代表處代表蘇孟帝(Didi Sumedi)見證下，由貿協處長康益智與印尼國營貿易公司貿易處長A. Yaniarsyah Hasan於台北簽署合作備忘錄，貿易局主秘倪克浩亦到場觀禮共襄盛舉。

葉明水表示，印尼天然資源豐富，勞動力充沛，為東協最大的經濟體；且人口達2億6千萬人，為東協人口最多的國家，一半以上的人口皆為30歲以下，明顯的人口紅利及年輕人的消費實力崛起，創造出龐大的內需市場；且印尼為我國重要貿易夥伴，近年商務、旅遊、教育等各方面交流頻繁，這次的簽約將有助雙方在貿易商機深入合作。

Yaniarsyah處長致詞時強調，對台印尼數十載的雙邊貿易，以及未來發展巨大的潛能深具信心，並期待與貿協密切合作，創造雙邊共同利益。此次訪台，Yaniarsyah處長除參與簽約儀式，另將出席印尼駐台代表處印尼咖啡商機日活動。

受中美貿易戰衝擊，我國貿易出口情勢面臨挑戰，貿協特邀請印尼最大的國營貿易公司來台，該公司隸屬於印尼國營事業部，專責辦理政府進出口業務，具有專營特許進出口業務的優勢，尤其在進口食品、藥品、醫材等產業具有豐富經驗，現在貿協與該公司建立關係，未來將可協助辦理採購洽談及商機媒合，可望協助我商通過印尼繁瑣進口法令限制，將成為台印尼提升貿易往來的重要渠道，加速擴大雙邊貿易。

有感於印尼的潛力，貿協持續於印尼舉辦各項拓銷活動，今年貿協在印尼有8個拓銷團與參展團，2018年配合在印尼登場的亞運舉辦「台灣精品愛心公益路跑」，共有6000名跑者共襄盛舉四年一度的盛事；貿協連續2年辦理印尼台灣形象展，為了協助台灣廠商深入擁有龐大國土的印尼市場，本次選擇於9月26日至28日印尼東部大城-泗水辦理2019年印尼台灣形象展。

印尼國營貿易公司從事一般商業性進出口貿易外，亦受政府委託從事管制貨品進出口、貿易平衡、平抑國內物價等政策性任務，全國有32間分公司及12000個銷售據點，產品範圍廣泛且涵蓋上下游，包括危險性學品、肥料及殺蟲劑、建築材料、民生消費用品、藥品及醫療器材、不動產租賃、食品雜貨、農產品、貿易服務等9大項。

外貿協會今天在貿協秘書長葉明水(左一)及駐台北印尼經濟貿易代表處代表蘇孟帝Did...
外貿協會今天在貿協秘書長葉明水(左一)及駐台北印尼經濟貿易代表處代表蘇孟帝Didi Sumedi(右一)見證下，由貿協康益智處長(左二)與印尼國營貿易公司貿易處長A. Yaniarsyah Hasan(右二)簽署合作備忘錄。圖／貿協提供
分享

印尼外貿協會東協
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

政府頻發減稅大紅包 梁國源：稅改救經濟恐有副作用

2019-03-21 13:25

央行大降經濟成長至2.13％ 朱澤民：預估是百家爭鳴

2019-03-21 18:32

辜公怡火速接棒 掀起台泥集團新質變

2019-03-21 15:22

3D列印持續普及 牙套將能即時製作

2019-03-21 18:13

央行總裁楊金龍：少子化會衝擊台灣經濟成長

2019-03-21 18:08

產創修正優惠延10年 稅損約3000億

2019-03-21 14:52

行政院拍板產創條例 四大優惠延長10年

2019-03-21 11:25

產創條例優惠延10年 加碼營所稅減免

2019-03-21 11:17

政院拍板 產創條例租稅優惠延長10年

2019-03-21 11:16

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

名家觀點／台商回流 政府須有完整配套

2019-03-21 00:17

國泰金調查：民眾經濟信心 比學者樂觀

2019-03-21 00:06

選後電價不漲？沈榮津：不是政府說了算

2019-03-20 23:51

魏明谷掌台水 王美花任經部政次

2019-03-20 23:50

史上首例！福海離岸風電 環評敗部復活

2019-03-20 23:48

手機銷售差 2月外銷訂單年減10.9％

2019-03-20 23:36

勞退自提自選 勞部拋兩原則

2019-03-20 23:35

外銷訂單連四黑 大減一成

2019-03-20 23:33

雙子星案 月底簽約恐跳票

2019-03-20 23:31

雙子星案／投審會：延多久不確定

2019-03-20 23:27

雙子星案／陸資標籤…絆住外商

2019-03-20 23:26

憂勞保破產 藍委促修法

2019-03-20 23:26

外銷恢復成長…得等下半年

2019-03-20 23:25

鮭魚返鄉 海外生產降低

2019-03-20 23:25

資誠調查 台灣企業CEO最怕這件事

2019-03-20 20:36

從五年虧損到吸引2百萬遊客 華山獲國家產業創新獎

2019-03-20 20:34

台商憂資金回台曝光 財政部：資料彌封與去識別化

2019-03-20 17:03

許勝雄：台灣應設營運、研發創新、籌資、發貨中心

2019-03-20 16:14

雙子星案疑涉中資 經濟部：投審會3月無法排審

2019-03-20 14:54

陳美伶：會仔細研究自經區 盼不是換湯不換藥

2019-03-20 13:48

南海是否「中資」變來變去？ 沈榮津：資金隨時流動

2019-03-20 13:41

台入CPTPP、RCEP機會不大 國發會陳美伶：政治因素

2019-03-20 13:37

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

民視董座郭倍宏4月恐將被拉下台 他何以眾叛親離？

2019-03-20 13:12

國發基金加碼補助台商回流 陳美伶：沒有上限

2019-03-20 13:09

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 13:07

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:22

兩大網路巨頭破天驚結盟 PChome 樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 16:23

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:25
看更多

熱門文章

茂迪慘賠達能停產 太陽能產業寒風刺骨

2019-03-20 22:18

央行總裁楊金龍：利率「連11凍」 維持1.375%

2019-03-21 16:38

勞退自提自選 勞部拋兩原則

2019-03-20 23:35

綠能將下市 太陽能業陷入黑暗期

2019-03-20 23:56

金管會指不升息致壽險資金出走 央行：台灣利率不低

2019-03-21 00:07

全新科技影像革命 郭董的8K+5G成真了

2019-03-20 19:13

金管會查華映 鎖定三疑點

2019-03-20 23:57

外銷訂單連四黑 大減一成

2019-03-20 23:33

小額終老險保額 金管會大鬆綁

2019-03-20 23:40

一個不被看好的決定 讓美時營收六年飆20倍

2019-03-21 10:28

緯穎鎖定亞馬遜 搶白牌商機

2019-03-20 23:35

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

台灣保險業海外投資占比 全球最高

2019-03-20 23:56

史上首例！福海離岸風電 環評敗部復活

2019-03-20 23:48

國內低利環境...誰造成的?

2019-03-20 23:52

南山人壽片面變更保費收取方式 金管會:4月開罰

2019-03-20 22:40

南山變更收費 金管會要罰

2019-03-21 00:06

鮭魚回流桃園 亞旭電腦是首家回流投產台商

2019-03-20 20:26

永豐金衝獲利 三路出擊

2019-03-20 23:35

從五年虧損到吸引2百萬遊客 華山獲國家產業創新獎

2019-03-20 20:34

綁Apple Pay的卡友 最常「嗶」付交通費

2019-03-20 22:53

台銀主辦華映聯貸 列專案金檢

2019-03-20 23:53

美時結盟日大藥廠 攻亞洲

2019-03-20 23:28

小米供應鏈 出貨看旺

2019-03-20 23:17

亞太電：5G+8K 明年火熱

2019-03-20 23:17

政院拍板 產創條例租稅優惠延長10年

2019-03-21 11:16

2035禁售燃油機車 傳喊卡

2019-03-20 23:57

企業多次分派盈餘 先修章程

2019-03-20 23:34

打響「花蓮瑞穗黃金湯」美名 春天國際觀光酒店今開幕

2019-03-21 10:57

宏達電 深耕VR內容

2019-03-20 23:17

「境內關外」遠雄自貿港熱門 擴建5萬坪供大廠設基地

2019-03-20 20:52

營所稅委外網路代報 須申請

2019-03-20 23:34

中華電信攜手宏達電、啟碁、亞旭 完成5G互連

2019-03-21 12:01

綠能恐下市 京城銀：不影響貸款契約與紓困條件

2019-03-21 00:09

永捷更名 傳統產業轉型高科技

2019-03-20 21:04

繼承信託公設地 無法免課遺產稅

2019-03-20 23:34

伊頓台灣出貨量看升 在台大型UPS佔有率可望躍居第一

2019-03-20 19:33

蘋果AirPods熱銷 燿華營收獲利看俏

2019-03-21 10:37

政府頻發減稅大紅包 梁國源：稅改救經濟恐有副作用

2019-03-21 13:25

BMW最高規房車M850i 才上市就交車

2019-03-21 16:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top