央行調降台灣經濟成長率至2.13％ 低於主計總處預期

2019-03-21 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



央行今（21）日理監事會議後宣布利率連十一季維持1.375％不變，在會後參考資料中，提到今年國際經濟有三大風險，國內外不確定因素多，央行調降對台灣經濟成長率（GDP）預測值到2.13％，低於主計總處2月預期的2.27％。

主計總處預期台灣今年GDP成長率為2.27%，台經院預計為2.12％。

央行提到的國際經濟三大風險包括貿易政策不確定性仍高、中國大陸經濟放緩程度大於預期、英國脫歐之不確定性與地緣政治風險仍存。

央行指出，全球經濟及貿易量成長放緩，恐抑制今年台灣內外需表現。

不過半導體業者維持製成領先，增加機器設備投資，以及政府擴大公共投資等政策持續進行，公私部門投資動能可望續擴增，加以薪資穩定成長以及政府推出激勵消費措施下，民間消費動能與2018年相當，央行因此預測今年台灣經濟成長率為2.13％。

另外，由於上年蔬果盛產價跌，今年蔬果等食物類價格漲幅可能較大，加以基本公司調升，將帶動薪資以及外食費等上揚。但因菸稅調高效應消失，以及今年國際油價跌幅預期擴大，全年CPI年增率預測值為0.91％，通膨展望溫和。

根據央行預測，今年公私部門投資可望優於上一年，加以民間消費動能持穩，內需續為經濟成長主力，貢獻1.75個百分點，淨外需貢獻由負轉正，貢獻0.38個百分點，經濟成長率為2.13％。