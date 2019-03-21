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展旺生技 取得厄他培南美國藥證

2019-03-21 17:30經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

展旺生技（4167）取得厄他培南美國藥證，這是暨去年度取得英國藥證後，正式取得美國藥證， 並已與通路廠商簽訂合作契約，將在美國銷售厄它培南學名藥針劑產品。展旺表示，在其他學名藥廠僅有限度供貨下，單價應可維持在高檔。

展旺表示，公司二個主要產品美洛培南及厄他培南，皆已取得美國市場藥證。

厄它培南針劑產品為已過美國藥品專利保護期的學名藥品，為碳青黴烯類抗生素之一，為醫院第一線抗生素，目前主要適應症是用於肺炎、皮膚感染、尿道感染、手術後婦科感染、敗血性流產等；全球市場規模約為新台幣150億元，其中美國市場占80%，美國市場藥價最高、規模最大，與其他市場比較藥價可差異達數倍。

展旺的厄它培南產品已銷售至中南美洲、亞洲及歐洲部份國家；美國市場除了原廠外，僅有其他二家取得藥證，展旺為第四家取得此藥證。

去年美國市場的銷售資料來看，除了原廠外，其他二家雖已取得藥證但僅有一家有在銷售，但供應量有限，在展旺已積極備貨一年多的情況下，有能力在第一時間大量鋪貨美國市場，且在其他學名藥廠僅有限度的供貨下，單價應可維持在高檔。

展旺將於6月13日召開股東會，21日股價收17.65元，上漲1.6元。

學名藥抗生素股東會
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