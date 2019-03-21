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3D列印持續普及 牙套將能即時製作

2019-03-21 18:13台灣醒報 記者施養正╱台北報導

市場調查機構IDC指出，3D列印全球產值預估到2022年將達227億美元。（ph...
市場調查機構IDC指出，3D列印全球產值預估到2022年將達227億美元。（photo by Flickr）
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「未來牙醫師可以一邊規劃矯正程序，一邊即時為病患客製化牙套。」科技部工程司副司長賴宇亭21日表示，我國3D列印技術持續創新，其中中正大學團隊研究出可放置於牙醫診所的數位矯正與生產系統，未來民眾客製牙套更為方便，不用再苦苦等待醫師通知。

賴宇亭說，據市場調查機構IDC指出，3D列印全球產值預估到2022年將達227億美元，且應用範圍包括製造業、醫療保健業、教育、專業服務、個人消費等。科技部也透過前瞻技術研究、共用及驗證平台及產學創新計畫等作法，期待建立我國3D列印生態鏈。

齒模即時客製化

他指出，中正大學團隊針對生活中常遇到的牙齒矯正治療，發展三維掃描與3D列印2合1的設備系統，未來可望應用於數位齒列矯正設計規劃與製造，而該團隊提出可放置於牙醫診所的數位矯正與生產系統，牙醫師一方面可親自規劃數位矯正流程，另一方面可透過掃描量測結果即時修正矯正程序。

賴宇亭強調，透過客製化矯正牙齒的牙套，未來牙醫師將可依各人的齒型，即時製作及修正矯正牙套，大大縮短時程並節省成本，降低患者等待的不便。

工業4.0關鍵

行政院長蘇貞昌也表示，3D列印是政府推動「工業4.0」的關鍵技術之一，更是智慧機械創新的重要指標，絕對符合政府現階段「產業高值化」及「在地就業」等產業創新政策。

他說，3D列印不只產值高，舉凡製造業、醫療、教育、民生消費，甚至與文化資產再現都息息相關，這是可以讓人民有感的科技成果，期待未來科技部持續推動創新技術並培養、整合相關專業人才，發揮3D列印產品設計製造特色，以支援國內3D列印產業發展。

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