央行宣布再凍息 重貼現率維持1.375％不變

2019-03-21 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



中央銀行今（21）日召開理監事會議，會後一致決議維持政策利率不變，重貼現率維持在1.375％不變。

中央銀行指出，考量今年全球經濟以及貿易成長預測下修，國際經貿金融前景仍具不確定性，影響所及，國內經濟成長略緩，且實際產出尚低於潛在產出，預期通膨壓力和緩，與主要經濟體相較，國內名目利率及實質利率水準仍屬居中，央行理事會認為維持政策利率不變。

央行並預期，全年經濟成長率為2.13％，低於上一年度。