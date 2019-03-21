內政部放寬限制 外籍人士也能當義消

2019-03-21 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



「消防人力有限，民力無窮。」內政部修法放寬依法領有居留許可，且在台期間未曾受有期徒刑以上刑之宣告確定的外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民可以投入義勇消防人員工作。

居住台灣領有合法居留許可的外籍人數逐年增加，根據移民署統計資料，外裔、外籍配偶人數與大陸（含港澳）配偶人數高達54萬2,677人。

內政部指出，台灣天然災害頻繁，在台居留外籍人士若願意投入義消工作，經地方納編培訓運用，對於整體消防防災救災工作極具正面助益。

這次修法，是繼2017年9月6日修頒放寬義消設籍、素行、遴聘規定、放寬幹部訓練限制及提高副總隊長人數等規定後，內政部為擴大義勇消防組織協勤能量，再次修法放寬，讓在台居留外籍人士得參與義勇消防工作，擔任義勇消防人員。

另為區隔「戰時」緊急動員人力與「平時」動員消防救災、救護人力及任務的不同，同時增訂外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民的新進人員，不納入支援軍事勤務的人力動員編組；此外，若居留原因消失或居留許可經撤銷或廢止，由聘任機關解聘。

內政部於今（21）日部務會報通過「義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法」第4條、第7條、第8條修正草案，將於近期完成法制作業程序後，發布施行。