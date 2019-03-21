親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

怎麼面對蔣總統？費鴻泰打臉徐國勇：舊身分證有國徽

尷尬！南韓總統問候馬來西亞總理 竟用印尼話

明訂傷亡義務役慰問金、安養津貼調升 估900人受惠

2019-03-21 16:21經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

為更周延照顧傷亡義務役軍人及家屬，內政部今（21）日通過「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」草案，依兵役法授權，將現行的慰問金及安養津貼發放法制化，新辦法也將傷病退伍人員的安養津貼一併調升，預計修法後將有900人受惠。

內政部表示，為善盡政府照顧現役義務役軍人死亡遺族及依法徵服兵役人員傷病之責，維護基本生活水準，已於2001年及2002年函頒義務役軍人傷病退伍軍人三節慰問金、安養津貼與在營軍人傷亡一次慰問金發放相關規定。

這次訂定「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」草案，主要為落實兵役法的授權意旨，並藉以確保傷亡義務役軍人及其家屬權益。

草案依照現行實務作業規定，訂定義務役軍人於服役期間發生傷亡，由政府發給一次慰問金，包括因公死亡100萬元、意外或因病死亡50萬元、傷病者1萬至60萬元。傷病退伍後經榮服處就養者，內政部、地方政府每年三節發放慰問金、安養津貼，每節每人3,000元至8萬9,852元不等。

另考量傷病退伍人員（全癱、半癱）安養津貼發放標準已經多年未曾調整，這次也參酌2016年中低收入老人生活津貼發給標準酌予調升，全癱由每人每月7,000元調整為7,463元、半癱每人每月3,000元調整為3,200元。

內政部指出，「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」草案，將依法制作業程序，報請行政院核定後發布施行，並持續請各地方政府協助發放慰問金及安養津貼，關懷照顧傷亡義務役軍人及家屬。

退伍軍人內政部
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

政院拍板 產創條例租稅優惠延長10年

2019-03-21 11:16

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

辜公怡火速接棒 掀起台泥集團新質變

2019-03-21 15:22

外銷訂單連四黑 大減一成

2019-03-20 23:33

史上首例！福海離岸風電 環評敗部復活

2019-03-20 23:48

產創修正優惠延10年 稅損約3000億

2019-03-21 14:52

行政院拍板產創條例 四大優惠延長10年

2019-03-21 11:25

產創條例優惠延10年 加碼營所稅減免

2019-03-21 11:17

名家觀點／台商回流 政府須有完整配套

2019-03-21 00:17

國泰金調查：民眾經濟信心 比學者樂觀

2019-03-21 00:06

選後電價不漲？沈榮津：不是政府說了算

2019-03-20 23:51

魏明谷掌台水 王美花任經部政次

2019-03-20 23:50

手機銷售差 2月外銷訂單年減10.9％

2019-03-20 23:36

勞退自提自選 勞部拋兩原則

2019-03-20 23:35

雙子星案 月底簽約恐跳票

2019-03-20 23:31

雙子星案／投審會：延多久不確定

2019-03-20 23:27

雙子星案／陸資標籤…絆住外商

2019-03-20 23:26

憂勞保破產 藍委促修法

2019-03-20 23:26

外銷恢復成長…得等下半年

2019-03-20 23:25

鮭魚返鄉 海外生產降低

2019-03-20 23:25

資誠調查 台灣企業CEO最怕這件事

2019-03-20 20:36

從五年虧損到吸引2百萬遊客 華山獲國家產業創新獎

2019-03-20 20:34

台商憂資金回台曝光 財政部：資料彌封與去識別化

2019-03-20 17:03

許勝雄：台灣應設營運、研發創新、籌資、發貨中心

2019-03-20 16:14

中美貿易戰 台海產商北美尋新商機

2019-03-20 16:11

雙子星案疑涉中資 經濟部：投審會3月無法排審

2019-03-20 14:54

拆農地違規工廠 經部：不會開後門

2019-03-20 14:42

春節期間沒人申請 客運鬆綁7休1 擬廢止

2019-03-20 14:42

交部提航運罷工須預告 勞動部說不

2019-03-20 14:42

陳美伶：會仔細研究自經區 盼不是換湯不換藥

2019-03-20 13:48

南海是否「中資」變來變去？ 沈榮津：資金隨時流動

2019-03-20 13:41

台入CPTPP、RCEP機會不大 國發會陳美伶：政治因素

2019-03-20 13:37

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

民視董座郭倍宏4月恐將被拉下台 他何以眾叛親離？

2019-03-20 13:12

國發基金加碼補助台商回流 陳美伶：沒有上限

2019-03-20 13:09

台商回台補助加碼？國發會：沒有上限

2019-03-20 12:59

客運業鬆綁七休一結果沒人申請 勞動部擬廢止

2019-03-20 11:59

航空業罷工訂預告期？勞長表態：不同意再設障礙

2019-03-20 11:50

勞保破產「政府負最終責任」 立委批沒明文入法是空話

2019-03-20 11:39
看更多

熱門文章

郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

2019-03-20 17:24

茂迪慘賠達能停產 太陽能產業寒風刺骨

2019-03-20 22:18

勞退自提自選 勞部拋兩原則

2019-03-20 23:35

綠能將下市 太陽能業陷入黑暗期

2019-03-20 23:56

環評史上第一個「敗部復活」！福海離岸風力過了

2019-03-20 16:38

金管會指不升息致壽險資金出走 央行：台灣利率不低

2019-03-21 00:07

全新科技影像革命 郭董的8K+5G成真了

2019-03-20 19:13

環評史上「敗部復活」首例！福海風電通過環評

2019-03-20 16:32

金管會查華映 鎖定三疑點

2019-03-20 23:57

外銷訂單連四黑 大減一成

2019-03-20 23:33

小額終老險保額 金管會大鬆綁

2019-03-20 23:40

長榮空服員訴求調高津貼 工會不排除罷工

2019-03-20 18:02

一個不被看好的決定 讓美時營收六年飆20倍

2019-03-21 10:28

緯穎鎖定亞馬遜 搶白牌商機

2019-03-20 23:35

台灣保險業海外投資占比 全球最高

2019-03-20 23:56

史上首例！福海離岸風電 環評敗部復活

2019-03-20 23:48

南山人壽片面變更保費收取方式 金管會:4月開罰

2019-03-20 22:40

國內低利環境...誰造成的?

2019-03-20 23:52

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

鮭魚回流桃園 亞旭電腦是首家回流投產台商

2019-03-20 20:26

南山變更收費 金管會要罰

2019-03-21 00:06

從五年虧損到吸引2百萬遊客 華山獲國家產業創新獎

2019-03-20 20:34

永豐金衝獲利 三路出擊

2019-03-20 23:35

綁Apple Pay的卡友 最常「嗶」付交通費

2019-03-20 22:53

台銀主辦華映聯貸 列專案金檢

2019-03-20 23:53

蘇貞昌一夜核定 經濟部政次、台水、圓山等五項人事案

2019-03-20 18:19

美時結盟日大藥廠 攻亞洲

2019-03-20 23:28

亞太電：5G+8K 明年火熱

2019-03-20 23:17

小米供應鏈 出貨看旺

2019-03-20 23:17

政院拍板 產創條例租稅優惠延長10年

2019-03-21 11:16

企業多次分派盈餘 先修章程

2019-03-20 23:34

2035禁售燃油機車 傳喊卡

2019-03-20 23:57

「境內關外」遠雄自貿港熱門 擴建5萬坪供大廠設基地

2019-03-20 20:52

小額終老保險 下半年起最高保額增至50萬

2019-03-20 16:56

綠能恐下市 京城銀：不影響貸款契約與紓困條件

2019-03-21 00:09

永捷更名 傳統產業轉型高科技

2019-03-20 21:04

伊頓台灣出貨量看升 在台大型UPS佔有率可望躍居第一

2019-03-20 19:33

宏達電 深耕VR內容

2019-03-20 23:17

營所稅委外網路代報 須申請

2019-03-20 23:34

台商憂資金回台曝光 財政部：資料彌封與去識別化

2019-03-20 17:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top