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央行今舉行理監事會議 法國外貿銀行估年底前不會升息

2019-03-21 16:11經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

央行今（21）日將舉行理監事會議，引發關注。外銀近期報告中，預期年底前，台灣央行會持續「凍息」，未提到有降息可能性，認為台灣今年經濟成長率（GDP）將會減速至2.2％。

法國外貿銀行今日發布研究報告，指出台灣經濟增長受到全球電子需求拖累，預期台灣今年經濟成長率（GDP）將從去年的2.6％、減速至今年的2.2％，短期出口將陷入困境。

對於台灣利率政策，法國外貿銀行認為，「台灣在2019年沒有提高利率的基本因素」，將於2019年保持現狀。

但法國外貿銀行認為，中長期而言，更多外商製造業以及新能源投資，將可以培育新的多元化與新產業發展。

法國外貌銀行對於台灣今年經濟狀況，提出四大分析：

第一、外部環境為亞洲經濟帶來更多不確定因素，而台灣亦難以置身事外。除了中美貿易戰風險，手機更換周期延長的趨勢亦繼續對依賴貿易的經濟結構構成挑戰，雖然未來5G技術和相關設備將帶來經濟動力，但市場仍沒完全接納前，來自全球不確定性的負面情緒正在影響本地需求。

第二、由於向中國大陸需求疲軟（包括通過香港轉口）和東盟出口疲弱，台灣出口在2019年1月和2月同比下降4％。出口訂單年初至今亦下跌8%，尤其是機械和電氣設備，但發達市場（日本，韓國和美國）為整體出口提供了急需的緩衝。此外，來自日本、東盟和美國的遊客抵銷了中國大陸減少。因此，分散風險策略有助台灣大幅度減少外部風險。

第三、雖然民間消費放緩，但由於政府支出增加，本地需求大致保持穩定。由於零售銷售放緩和消費者信心疲弱，本地需求也有所減弱。 但好消息是，在穩定的住房市場背景下，建築業開工支持了投資增長。我們預計未來投資將繼續改善。首先，政府激勵措施正吸引製造業回流台灣。 其次，2018年批准外商直接投資增幅達到50%，尤其是來資歐洲的製造業投資。 第三，如果政府打破政治僵局，把握海上風能等機會，外商投資可以幫助實現多元化經濟轉型，培育新的產業。

第四、市場發展方面，台灣股市從12月底開始上漲8％至10,512，主要受光電、汽車和電子元件行業推動。房地產方面，在台北市價格穩定上漲的背景下，抵押貸款增長率為4.1％。國際板債券發行金額2018年第四季度同比下降79％至11億美元，但債券ETF正在迅速擴張，年初至今增長42％至170億美元，令台灣成為亞洲最大債券型ETF市場。

法國國際板債券製造業
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