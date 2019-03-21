一銀統籌主辦 福茂集團7年期6,700萬美元聯貸案
第一銀行紐約分行主辦美國福茂集團（Foremost Group）7年期6,700萬美元聯貸案，該行總經理鄭美玲與福茂董事長趙安吉於紐約時間20日共同主持下完成簽約。
本聯貸案由一銀擔任統籌主辦暨管理銀行，其餘參貸行包括土地銀行及合作金庫銀行，資金用途主要係供美國福茂集團建造兩艘180,000噸Capesize散裝貨輪「Sheng May號」及「Hong May號」專案融資所用。
美國福茂集團於1964年成立於美國紐約，並在上海及香港設有分公司，經營團隊經驗豐富，集團旗下營運中及建造中的貨輪共33艘，船隊總載重量超過500萬公噸，為一國際知名大型散裝航運業者。
趙安吉為該集團創辦人暨榮譽董事長趙錫成的千金，畢業於哈佛商學院碩士學位、國立交通大學名譽博士，有20餘年國際航運財務、船務以及船隊管理和營運經驗，並兼任英國船東責任互保協會董事、美國船籍協會委員會顧問委員，相關資歷豐沛。
一銀表示，此次統籌主辦之「Sheng May號」及「Hong May號」聯貸案，是與美國福茂集團自2012年以來第5次攜手合作。所建造的「Sheng May號」及「Hong May號」預計於今年8月、10月交船營運；第一銀行再次主辦該集團船舶聯貸案將更為厚植雙方合作關係，且藉由提供多元產業金融服務，拓展更多潛在合作機會。
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