一銀統籌主辦 福茂集團7年期6,700萬美元聯貸案

2019-03-21 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



第一銀行紐約分行主辦美國福茂集團（Foremost Group）7年期6,700萬美元聯貸案，該行總經理鄭美玲與福茂董事長趙安吉於紐約時間20日共同主持下完成簽約。

本聯貸案由一銀擔任統籌主辦暨管理銀行，其餘參貸行包括土地銀行及合作金庫銀行，資金用途主要係供美國福茂集團建造兩艘180,000噸Capesize散裝貨輪「Sheng May號」及「Hong May號」專案融資所用。

美國福茂集團於1964年成立於美國紐約，並在上海及香港設有分公司，經營團隊經驗豐富，集團旗下營運中及建造中的貨輪共33艘，船隊總載重量超過500萬公噸，為一國際知名大型散裝航運業者。

趙安吉為該集團創辦人暨榮譽董事長趙錫成的千金，畢業於哈佛商學院碩士學位、國立交通大學名譽博士，有20餘年國際航運財務、船務以及船隊管理和營運經驗，並兼任英國船東責任互保協會董事、美國船籍協會委員會顧問委員，相關資歷豐沛。