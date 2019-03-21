再度反對自經區 蘇貞昌：恐觸歐盟租稅公平紅線

2019-03-21 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



台灣順利從歐盟「稅務不合作名單」觀察名單中除名，行政院長蘇貞昌今（21）日在院會表示，這不但提升我國國際形象及聲譽，對保障台灣企業於歐盟會員國之投資權益與競爭力，更是大有幫助。但對「自由經濟示範區」議題，蘇貞昌重申這可能碰觸歐盟租稅公平的紅線，讓台灣長期的努力付諸流水，還影響國家競爭力。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述指出，蘇貞昌在院會中，針對我從歐盟「稅務不合作名單」的觀察名單除名，對財政部，與外交部、交通部、經濟部、金管會及我國駐歐盟兼駐比利時代表處等相關單位的一年多來共同努力，表示感謝。

蘇貞昌表示，這些努力，包含實施共同申報準則(CRS)、增訂稅務資訊交換相關法條與作業辦法，以及修正自經區設置管理條例中，涉及國內外客戶在所得稅上差別待遇的條文，我方都積極執行各項承諾事項，並充分向歐盟說明。

蘇貞昌提醒各部會，在推動政策時要更加倍謹慎小心，不能構成有害性租稅措施，例如，過去台灣曾因自貿區租稅優惠，讓歐盟產生疑慮，未來若再有涉及單獨給予外國廠商或外銷業者租稅優惠的措施，像最近很多人在討論的「自經區」，涉及區內、區外課稅不公平，同樣可能會碰觸歐盟租稅公平的紅線，讓台灣長期的努力，付諸流水，還影響國家競爭力，

高雄市長韓國瑜與多名國民黨籍立委曾先後倡議要在高雄市設置自經區。但蘇貞昌隨後對此回應「四個不可行」，包含第一，國民黨在前總統馬英九執政的時候，曾經想要推，當時國民黨立法院多數都通不過；第二，會造成區內、區外不公平，「這樣做顯然不妥當。」