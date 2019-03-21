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政府頻發減稅大紅包 梁國源：稅改救經濟恐有副作用

2019-03-21 13:25經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

行政院今日公布產創大減稅方案。 圖／聯合報系資料照片
行政院今日公布產創大減稅方案。 圖／聯合報系資料照片
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行政院今（21）日端出產創大減稅方案，同時也研議老舊大貨車「報廢換新」減徵貨物稅，此外今年初財政部也當起財神爺，讓小資族、有錢人都拿得到減稅大紅包。元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源示警，「稅改救經濟」恐有副作用，像是減損經濟成長動能，造成經濟體質虛弱，還有貧富差距擴大、債留子孫和世代不公等更多正義問題，政府需三思。

針對今日行政院公布的產創大減稅方案，初估研發抵減稅損一年約100多億元，而保留盈餘稅的抵減稅損約250億元，減稅利益躍居首位。

對此，梁國源表示，產創減稅方案主要在希望增加企業投資，如此企業的營收也會增加，但問題是，這些獲利好處最後究竟是誰拿去享受，如果企業不是那麼照顧員工，如此一來只會造成更嚴重的貧富差距。

同時，企業受惠產創大減稅之後，真的會願意雇用更多人嗎？梁國源表示，這未必，加上自動化生產時代來臨，他甚至認為失業率還可能不減反增。

梁國源指出，減稅一定會有短期效應，但長期來看則未必。因此，梁國源建議，在景氣如此低迷的環境之下，如果減稅的金額不是那麼大，或許可以嘗試。但是，稅改救經濟的副作用真的不少。

梁國源指出，2018年1月美國實施1986年以來最大規模的稅改法案，便是美國總統川普希望透過大規模減稅，可望激勵經濟成長。後來，不少國家包括：法國、澳洲、中國、印度以及台灣也紛紛嘗試跟風減稅。

梁國源提醒，大規模稅改絕非維持景氣繁榮的萬靈丹，且不排除有弄巧成拙的可能性。儘管美國多家研究機構肯定川普稅改的短、中期效應，但對長期效果的看法卻頗為分歧。其中，國際貨幣基金（IMF）甚至就直言，川普的稅改將產生短多長空的反效果。

若政府大幅減稅，造成總稅收減少，以致於不得不以減少開支或大量舉債的方式因應。而在財源短缺下，更難免必須減少支出，甚至排擠基礎建設支出，導致公共投資對經濟帶來的正面效果難以發揮，抑低經濟成長動能。同時，減稅使得稅收短少，還可能大幅排擠社會福利支出。

梁國源表示，經濟在慣處寬鬆政策的溫室後，一旦激勵政策戛然而止，長期仰賴人為力量所驅動的經濟，恐將因頓失依靠且欠缺足夠的自發性成長動能，而陷入停滯困境。下一次危機再來臨時，屆時恐怕政府也沒有太多新的政策工具可以運用。

梁國源指出，政府除了需認清稅改救經濟乃兩面刃，在使用上需謹慎為之，可一不可再之外，還應當多管齊下進行制度上的全面改革，才能兼顧經濟穩健成長與所得分配公平的雙重目標。

此外，梁國源還提醒，政府也應該謹記晴天收傘，在經濟恢復穩定成長時把握時機，收縮過於寬鬆的財政、貨幣政策，以備下一個經濟不景氣來臨時，才有足夠的寬鬆政策空間。

減稅稅改川普
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