工研院發表 2019年三大關鍵產業趨勢

2019-03-21 13:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



面對人工智慧（AI）、5G等新科技浪潮來襲，成為新經濟的創新模式，台灣產業在全球市場競爭下如何轉型突圍、接軌國際，為當前一大重要議題。工研院今（21）日舉辦「2019台灣關鍵產業機會發表會」，發表2019年台灣AI智慧機械、半導體產業、醫材產業等三大關鍵產業前景預測；也特別邀請美國愛達荷州亞太區辦事處處長顏銀德、新漢公司董事長林茂昌、大氣電漿公司總經理張加強等業界專家與會，共同解析前瞻科技趨勢與未來國際合作契機。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，隨著AI、5G技術的進步與發展，已逐漸應用擴散到人們的日常生活中，全球科技產業正在典範移轉，台灣需急起直追，從全球科技發展趨勢及市場需求出發，發揮台灣產業優勢，翻轉競爭力。另一方面，近年來亞洲經濟加速崛起，將重構區域合作發展格局，因此台灣未來的產業發展，除了厚植實力，還要借力使力，吸引國際與台灣加乘合作，才能掌握新一輪的產業契機。