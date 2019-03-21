工研院發表 2019年三大關鍵產業趨勢
面對人工智慧（AI）、5G等新科技浪潮來襲，成為新經濟的創新模式，台灣產業在全球市場競爭下如何轉型突圍、接軌國際，為當前一大重要議題。工研院今（21）日舉辦「2019台灣關鍵產業機會發表會」，發表2019年台灣AI智慧機械、半導體產業、醫材產業等三大關鍵產業前景預測；也特別邀請美國愛達荷州亞太區辦事處處長顏銀德、新漢公司董事長林茂昌、大氣電漿公司總經理張加強等業界專家與會，共同解析前瞻科技趨勢與未來國際合作契機。
工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，隨著AI、5G技術的進步與發展，已逐漸應用擴散到人們的日常生活中，全球科技產業正在典範移轉，台灣需急起直追，從全球科技發展趨勢及市場需求出發，發揮台灣產業優勢，翻轉競爭力。另一方面，近年來亞洲經濟加速崛起，將重構區域合作發展格局，因此台灣未來的產業發展，除了厚植實力，還要借力使力，吸引國際與台灣加乘合作，才能掌握新一輪的產業契機。
蘇孟宗進一步指出，為協助台灣產業有效接軌國際，工研院在2018年8月正式成立產業科技國際策略發展所，透過整合原有產業經濟與趨勢研究市場分析與產業智庫服務的基礎上，進一步整合本院海外產官學研機構國際網絡與跨領域創新研發能量，加速協助台灣產業布局全球前瞻科技市場之國際發展策略。
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