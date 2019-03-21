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產創條例租稅優惠 財政部估每年約165億元

2019-03-21 13:06經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院今（21）日拍板通過《產業創新條例》修正草案，主要的四大優惠延長十年，並鼓勵企業投資5G、智慧機械財政部估計，原先每年租稅優惠約為110億元至150億元，未來每年可提供約165億元租稅優惠，智慧機械投資抵減則約為每年160億元、實質投資租稅優惠推估為每年120億元。

行政院本次拍板通過的《產業創新條例》修正草案，將包括研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等四大優惠延長十年至至2029年12月31日止，從2020年元旦起實施。

為鼓勵企業投資5G、智慧機械，投資抵減率享有當年度抵減5%，分三年抵減3%。

修法也讓未分配盈餘若投入「實質投資」，可享5%營所稅扣抵，不過作法為企業須先繳5％營所稅，俟完成實質投資再行退稅，以促企業加速投資，估計約2.4萬家企業可望受惠。

財政部政次吳自心表示，更明確的實質投資範疇仍待與經濟部討論，但對於設備投資部分減除，廠房興建、運輸工具、營建工程、機器及設備等都在考量範圍。

吳自心表示，對於未分配盈餘的營所稅扣抵，除參考美國、韓國、日本等已經實施的國家的制度，財政部也採納台積電等民間企業的建議，認為此有助於國家資本形成，因此同意若有實質投資，可在本次修法中減除。

吳自心估算，本次修法每年約可提供165億元租稅優惠，在智慧機械投資抵減部分，每年約為160億元，但在未分配盈餘可減除部分的估算上，會受到企業實際用於投資的分配盈餘多寡，有不同推估，但若概括以中間數字估算，每年約提供120億元租稅優惠。

智慧機械財政部營所稅
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