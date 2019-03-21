政院拍板 大貨車汰換減徵40萬貨物稅、節能家電減2千元

2019-03-21 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院會今（21）日拍板《貨物稅條例》修正草案，為鼓勵汰換老舊大貨車，新購大貨車最高可減徵40萬的貨物稅，且未來二年內，購買標節能電器，每台最多減徵2,000元貨物稅，採「先買後退」作法。財政部政次吳自心估算，大貨車部分租稅優惠金額估計共約為25.6億元，節能標章則初估為每年62.9億元，為期兩年則為125.8億元。

吳自心指出，由於貨物稅是在車輛出廠或進口時課徵，等於是在汰換舊車後購置新車，就會享有政府補貼性質的貨物稅減徵，立意是要讓實際購車者為實際受益者，希望能讓實際購車的車主享受到優惠。

行政院會今通過財政部的「貨物稅條例」第11條之1、第12條之6修正草案，未來二年內，購買標示經濟部能源局或其委託專業機構核發節能標章的電器類貨物，每台最多減徵2,000元，採「先買後退」。

大貨車汰舊換新部分，鼓勵民眾將1999年6月30日前出廠的大貨車報廢，購買新大貨車，每輛減徵貨物稅自5萬元提升為40萬元，優惠將追溯自2017年8月18日起實施至2022年12月31日為止。

吳自心也表示，由於修法非強制車主汰換，而是鼓勵車主自行衡量，目前估計第一、二、三期的大貨車回8,734輛、大客車為384輛，共將提供25.6元租稅優惠，但實際會減徵的金額，端視車主們實際汰換的車輛數量，若汰換意願高，當然也會往上調整。

吳自心指出，大貨車貨物稅優惠部分，並非每輛都是優惠到40萬元，而是以國產大貨車出廠價格約250萬元、市價約400萬元估算，換算稅率後約為38萬月，因此給與優惠的額度到40萬元，國產大貨車幾乎都可獲得減免。

這個做法，是因政府認為大貨車過於老舊，對空氣品質影響較大，因此期待能夠汰換老舊大貨車，改善空氣品質，但政府不是要把責任加諸在個別車主上，因此政府有責任負擔部分補貼，以促進社會的進步。

吳自心表示，在節能家電部分，也是要視民眾實際換購的數量，目前預估一年會有約62.9億元租稅優惠，兩年合計有125.8億元。對於節能家電補助，為了讓不要有額外負擔，財政部、經濟部先前即推過類似措施，但他們也會繼續檢討如何讓優惠的流程更為簡化，避免增加民眾負擔。

經濟部政務次長王美花表示，在節能家電2,000元貨物稅優惠部分，由於每個地方政府做法也些不同，能源局已積極協調各地方政府，務求做法流程要更明確，若規定有所不一致，應互相參考，避免不同縣市的消費者認為每個縣市做法怎會不同。