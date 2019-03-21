外勞入出境大小事 機場這單位全包了

2019-03-21 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據勞動部勞動力發展署統計，桃園及高雄機場外勞服務站一年提供逾23萬人次的外勞入境接機指引服務，除了接機指引，還提供入境法令講習、出境申訴和其他服務，協助外勞解決入出境及在台工作的各種問題。

發展署表示，許多外籍勞工首次來台，所以安排雙語服務人員，從入境登機口開始一路陪同，並且宣導最新法令，例如因應非洲豬瘟疫情，服務人員要對每位入境外勞，宣導通關前主動丟棄豬肉或製品至農產品棄置箱中，以免不慎受罰。

在接機過程中，還安排入境外勞法令宣導講習服務，每年辦理超過1萬場次，參與人數達15萬人次以上。

發展署表示，宣導目的是希望透過講習影片，讓外勞快速瞭解台灣風俗民情、工作法令規定、在台期間注意事項，以及1955勞工諮詢申訴專線、110和113等求助專線，使外勞更加瞭解自身權益及避免觸法。

發展署指出，為讓外勞出境前可順利解決相關爭議及糾紛，機場外勞服務站在出境大廳設有雙語服務櫃檯，外勞若與雇主或仲介發生爭議尚未解決或有疑義要諮詢，除了可以親自至外勞機場服務站外，也可以撥打1955勞工諮詢申訴專線，並由1955專線轉介至機場外勞服務站現場服務，再由服務站人員協助聯繫及轉請各地方政府提供協助。

根據統計，機場服務站每年協助處理1955專線轉介入出境外勞申訴件數約450至500件，其中契約事項（如強迫遣返、提前解約及返國費用）申訴案件約占31%，而工資事項（如薪資、加班費及儲蓄款）申訴案件約占28%。