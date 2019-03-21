親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

波音不怕737危機？ 專家無奈預言：1個原因救波音

八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

外勞入出境大小事 機場這單位全包了

2019-03-21 11:49經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據勞動部勞動力發展署統計，桃園及高雄機場外勞服務站一年提供逾23萬人次的外勞入境接機指引服務，除了接機指引，還提供入境法令講習、出境申訴和其他服務，協助外勞解決入出境及在台工作的各種問題。

發展署表示，許多外籍勞工首次來台，所以安排雙語服務人員，從入境登機口開始一路陪同，並且宣導最新法令，例如因應非洲豬瘟疫情，服務人員要對每位入境外勞，宣導通關前主動丟棄豬肉或製品至農產品棄置箱中，以免不慎受罰。

在接機過程中，還安排入境外勞法令宣導講習服務，每年辦理超過1萬場次，參與人數達15萬人次以上。

發展署表示，宣導目的是希望透過講習影片，讓外勞快速瞭解台灣風俗民情、工作法令規定、在台期間注意事項，以及1955勞工諮詢申訴專線、110和113等求助專線，使外勞更加瞭解自身權益及避免觸法。

發展署指出，為讓外勞出境前可順利解決相關爭議及糾紛，機場外勞服務站在出境大廳設有雙語服務櫃檯，外勞若與雇主或仲介發生爭議尚未解決或有疑義要諮詢，除了可以親自至外勞機場服務站外，也可以撥打1955勞工諮詢申訴專線，並由1955專線轉介至機場外勞服務站現場服務，再由服務站人員協助聯繫及轉請各地方政府提供協助。

根據統計，機場服務站每年協助處理1955專線轉介入出境外勞申訴件數約450至500件，其中契約事項（如強迫遣返、提前解約及返國費用）申訴案件約占31%，而工資事項（如薪資、加班費及儲蓄款）申訴案件約占28%。

機場加班費
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

外銷訂單連四黑 大減一成

2019-03-20 23:33

史上首例！福海離岸風電 環評敗部復活

2019-03-20 23:48

產創條例優惠延10年　加碼營所稅減免

2019-03-21 11:17

名家觀點／台商回流 政府須有完整配套

2019-03-21 00:17

國泰金調查：民眾經濟信心 比學者樂觀

2019-03-21 00:06

選後電價不漲？沈榮津：不是政府說了算

2019-03-20 23:51

魏明谷掌台水 王美花任經部政次

2019-03-20 23:50

手機銷售差 2月外銷訂單年減10.9％

2019-03-20 23:36

勞退自提自選 勞部拋兩原則

2019-03-20 23:35

雙子星案 月底簽約恐跳票

2019-03-20 23:31

雙子星案／投審會：延多久不確定

2019-03-20 23:27

雙子星案／陸資標籤…絆住外商

2019-03-20 23:26

憂勞保破產 藍委促修法

2019-03-20 23:26

外銷恢復成長…得等下半年

2019-03-20 23:25

鮭魚返鄉 海外生產降低

2019-03-20 23:25

資誠調查 台灣企業CEO最怕這件事

2019-03-20 20:36

從五年虧損到吸引2百萬遊客 華山獲國家產業創新獎

2019-03-20 20:34

台商憂資金回台曝光 財政部：資料彌封與去識別化

2019-03-20 17:03

許勝雄：台灣應設營運、研發創新、籌資、發貨中心

2019-03-20 16:14

中美貿易戰 台海產商北美尋新商機

2019-03-20 16:11

雙子星案疑涉中資 經濟部：投審會3月無法排審

2019-03-20 14:54

拆農地違規工廠 經部：不會開後門

2019-03-20 14:42

春節期間沒人申請 客運鬆綁7休1 擬廢止

2019-03-20 14:42

交部提航運罷工須預告 勞動部說不

2019-03-20 14:42

陳美伶：會仔細研究自經區 盼不是換湯不換藥

2019-03-20 13:48

南海是否「中資」變來變去？ 沈榮津：資金隨時流動

2019-03-20 13:41

台入CPTPP、RCEP機會不大 國發會陳美伶：政治因素

2019-03-20 13:37

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

民視董座郭倍宏4月恐將被拉下台 他何以眾叛親離？

2019-03-20 13:12

國發基金加碼補助台商回流 陳美伶：沒有上限

2019-03-20 13:09

台商回台補助加碼？國發會：沒有上限

2019-03-20 12:59

客運業鬆綁七休一結果沒人申請 勞動部擬廢止

2019-03-20 11:59

航空業罷工訂預告期？勞長表態：不同意再設障礙

2019-03-20 11:50

勞保破產「政府負最終責任」 立委批沒明文入法是空話

2019-03-20 11:39

蔣萬安問航空業罷工預告期立場 勞長跳針才鬆口說反對

2019-03-20 11:22

選後電價不漲？ 沈榮津：不是政府說了算

2019-03-20 10:20

選後電價上漲蠢蠢欲動？！沈榮津這回無法掛保證

2019-03-20 09:35

航空業設不設罷工預告期？ 勞長：尊重交通部

2019-03-20 09:28
看更多

熱門文章

郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

2019-03-20 17:24

量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

2019-03-20 15:26

影／正新老董辭世員工感念 老董夫人9年前遺愛大村鄉民

2019-03-20 15:25

茂迪慘賠達能停產 太陽能產業寒風刺骨

2019-03-20 22:18

商辦市場是火種 顏炳立:南港動了、信義計畫區要發了！

2019-03-20 15:24

環評史上第一個「敗部復活」！福海離岸風力過了

2019-03-20 16:38

綠能將下市 太陽能業陷入黑暗期

2019-03-20 23:56

環評史上「敗部復活」首例！福海風電通過環評

2019-03-20 16:32

全新科技影像革命 郭董的8K+5G成真了

2019-03-20 19:13

金管會指不升息致壽險資金出走 央行：台灣利率不低

2019-03-21 00:07

勞退自提自選 勞部拋兩原則

2019-03-20 23:35

外銷訂單年減10.9％ 創34月以來最大減幅

2019-03-20 16:07

長榮空服員訴求調高津貼 工會不排除罷工

2019-03-20 18:02

外銷訂單連四黑 大減一成

2019-03-20 23:33

金管會查華映 鎖定三疑點

2019-03-20 23:57

小額終老險保額 金管會大鬆綁

2019-03-20 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top