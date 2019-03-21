老車汰舊換新 貨物稅減徵最高40萬元

2019-03-21 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



行政院院會今（21）日通過貨物稅相關條例修正草案，規定淘汰10年以上大貨車、大客車等老車，並且購買新車，每輛新車減徵貨物稅的額度提高為40萬元；購買節能標章家電，也可減徵貨物稅最高達2,000元。

民眾於實施期間內購買標示節能標章的電器類貨物，及淘汰第1至3期的老舊大型柴油車並購買大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車新車且完成登記者，可享有減徵貨物稅優惠。

根據草案條文，從2017年8月18日到2022年底之前，報廢2006年9月30日以前出廠的大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車，並購買上開車輛新車且完成新領牌照登記者，每輛新車減徵貨物稅額提高為以40萬元為限。

此外，在條文生效日起2年內，購買標示經濟部能源局或其委託專業機構核發節能標章的電器類貨物非供銷售者，每台減徵貨物稅額以2,000元為限。

財政部說明，為鼓勵民眾購買節能標章電器產品，發揮提振景氣效果並促進國內電器產業轉型，擬具貨物稅條例第11條之1修正草案；另為加速淘汰老舊大型柴油車，配合環保署調整淘汰老舊大型柴油車補助辦法的實施期間及補助車種，擬具貨物稅條例第12條之6修正草案，以減少行動污染源，改善空氣品質。