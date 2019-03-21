行政院拍板產創條例 四大優惠延長10年

2019-03-21 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院今拍板通過《產業創新條例》修正草案。記者賴于榛／攝影 分享 facebook

行政院今（21）日拍板通過《產業創新條例》修正草案，將包括研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等四大優惠延長十年至至2029年12月31日止，從2020年元旦起實施。為鼓勵企業投資5G、智慧機械，投資抵減率享有當年度抵減5%，分三年抵減3%。

修法保留盈餘若投入「實質投資」，可享5%營所稅扣抵，不過作法為企業須先繳5％營所稅，俟完成實質投資再行退稅，以促企業加速投資，估計約2.4萬家企業可望受惠，實質投資範疇包括廠房興建、運輸工具、營建工程、機器及設備、智慧財產及研究發展等，皆可納入抵減項目。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述院長蘇貞昌裁示，拚經濟是政府第一優先施政，該修法就修法，該擴大推動的就加快速度、加大力道執行。

在上周的院會中，他們己提報歡迎台商回台投資方案的初階段成果，目前投資金額己累積達400億元，也通過擴大適用工業區更新立體化發展方案。

蘇貞昌表示，為讓工商界可更放心投資台灣，並有利產業創新布局，在今日院會中，也通過產創條例的修正，並會接續提出有助海外資金回台投資專法，以及修正工廠管理輔導法。

蘇揆表示，行政團隊就是要用實際的行動，讓產業界跟國人看到，政府拚經濟不只是有決心，更是有好的方法，以及高的效率。產創條例攸關產業投入創新研發的長期規劃、產學研合作、企業留才攬才及新創產業發展誘因。

他強調，為回應產業界的期盼，本次修正再延長現行租稅優惠措施期間10年，並增訂以未分配盈餘進行實質投資得列為減項規定，以鼓勵業者以自身獲利，再進行實質投資，可以讓企業更放心打拚，也能創造出更多更穩定的投資與就業機會，讓人民可以安居樂業。