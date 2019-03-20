資誠調查 台灣企業CEO最怕這件事

2019-03-20 20:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



資誠聯合會計師事務所今（20）日發布《2019資誠台灣企業領袖調查報告》，最多台灣企業關注的威脅，以「貿易衝突」為守。據調查，有將近半數企業認為未來一年經濟成長將衰退，比例不僅較2018的8%大幅增加，也比全球的29%高出不少。

調查計畫主持人、資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，2019是競爭最強、壓力最大的一年，也是發展最快、機遇最多的一年，如何善用數據創造最大價值，成為各企業課題。

調查顯示，今年台灣企業領袖最擔憂的前五大威脅，依序為「貿易衝突」（36%非常擔憂）、「地緣政治的不確定性」（29%）、「政策不確定性」（25%）、「匯率不穩定」（23%）以及「保護主義」 （22%）

資誠指出，245位參與調查的台灣企業領袖中，有將近半數（47%）認為未來一年經濟成長將衰退，比例不僅較2018的8%大幅增加，也比全球的29%高出不少。

資誠建議，面對危機四伏的2019年，台灣企業應掌握靈活敏銳、擁抱科技、累積小勝利等三大方法。首先企業必須重新檢視生產價值鏈及商業模式，思索加速全球化布局，因應地域性營運風險進行轉型升級。