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扶植資安新創企業 陳其邁：政府會幫找出路、找訂單

2019-03-20 20:01經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

對於我國資安產業發展，行政院副院長兼任資安長陳其邁今（20）日指出，台灣許多新創資安公司規模較小，政府會在採購、預算法規上，就資安面做合理編列，除落實資安工作，也強化產業發展。他強調，台灣頻遭受境外攻擊，但也意味著市場多、機會多，政府將提供業者整合服務，以國家隊及整合平台，不讓新創公司單打獨鬥，也會幫業者找出路、找訂單。

陳其邁今前往台北國際會議中心與台北世貿中心，身為《資通安全管理法》上路後首任資安長，他主持「108年中央及地方政府資訊安全長及資訊主管會議」，同時也參觀資安大會台灣資安館。他昨日抽空接受「大話資安x台灣資安大會」訪問，暢談資安產業現況。

陳其邁指出，這次召開的資安長會議是歷來人數最多的一次，首要是討論資安相關法制，其次就是討論資安體系聯防、資安人才培育以及資安業者的扶植，因此他也很開心這次能與許多業者座談，他也聽到業者的分享，讓政府可參考政策可做哪些調整，讓產業能更蓬勃發展。

陳其邁說，我國資安產業業者規模較小、較年輕，要扶持這些新創公司而更有競爭力，不外乎機會、人才、資金，因此要思考政府部門在採購法規及相關作業規範上，如何讓更多在地新創公司能更有機會。他說，過去政府採購多採最低標，許多資安相關採購是附加在其他軟硬體採購下，有如人只能「分到一些肉屑」，導致資安工作不是很落實。

陳其邁表示，政府通常是一年一年在編列預算，企業若無法取得長期契約，對其營運及其服務的業主資安管理都會有很大問題，因此，他將與資安處及中央相關機關，就採購法中有關資安的部分通盤檢討，朝合理標的方式處理，並檢討資安相關合約。

陳其邁說，台灣受來自境外攻擊相當頻繁，這也意味著有更多機會與市場，加上東年亞鄰國也有類似經驗，因此政府要在未來的資安八大關鍵基礎設施上，或在公、民營企業上，釋出更多機會，讓我國產業能有更好的發展環境，讓他們能先在國內壯大，透過國際、政府與民間合作，開拓海外尤其是東南亞的市場。

陳其邁表示，政府及民間也可成立「加速器」，讓新創資安企業接受扶植，並在合約及規範上，讓這些企業能有幾年的成長、茁壯空間。陳其邁也提到，他也思考資安新創企業能組成某種國家隊甚至是系統整合平台，與國際相關協會、民間企業對接，然後由政府從外貿協會、駐外單位提供行政協助，發揮「1+1大於2」的效果，避免單打獨鬥。

陳其邁強調，在資安產業的行銷與發展上，政府會作企業的後盾，對於在國內外受好評、具備潛力的台灣企業，政府要加速他們的成長。陳其邁重申「資安就是國安」，政府要先行並落實法規，並起帶頭作用，檢討法規，將國內廠商養大、吸引更多人才投入，政府會全力幫忙找出路、找訂單。

資安陳其邁東南亞
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