伊頓全方位電源方案行動貨櫃車 全台巡展今起跑

2019-03-20 20:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



面對能源結構轉型且用電量持續攀升的雙重困境，全球動力專家及不斷電系統(UPS)大廠的伊頓了解企業的電力痛點，今年特別舉辦2019 Mobile Tech Day行動技術日，於北中南各區，透過伊頓的全方位電源方案行動貨櫃車，從今（20）日起於台北展開為期一個月的全台巡展，並因地制宜地提供企業穩定又可靠的電力來源。

此次巡展將展示智慧通訊系統SmartWire-DT、微型資料中心、93PR模組化UPS等各類電源方案，讓客戶找到最適切的電源解決方案。2019 Mobile Tech Day是伊頓首次引進電源方案行動貨櫃車進行全台巡展，深入在地、貼近客戶需求。

伊頓台灣區總經理宮鴻華表示，各國皆在積極發展再生能源，不僅是台灣訂定20%的目標，東協各國也提出2025年再生能源使用佔比達23%的願景。面對能源結構轉型，企業不免憂心用電不穩的問題。因此，伊頓今年特別舉辦Mobile Tech Day全台巡展，透過與客戶面對面的深入溝通，更貼近、了解企業的電力痛點，以最適切的方式解決用電問題，協助企業度過這艱難的時代。

他強調，伊頓致力於改善人類的生活型態與環境，不斷研發創新、高效的節能技術，提供可靠、穩定且安全的電源解決方案，讓企業能毫無畏懼地面對富有挑戰的能源現況。未來仍會持續精進各項電源市場布局，不論是備用電源保護、輸配電系統等業務，並秉持竭力為客戶服務的精神，提供完善的電源解決方案。

宮鴻華指出，數位化與智慧化浪潮持續漫延，相關連網裝置的數量也持續增加，與此同時全球的電力需求也不斷攀升，以東南亞國家協會（簡稱東協）為例，至2040年東協的能源需求將成長三分之二倍，因此各國皆在尋求更友善環境、貼近永續發展的能源方式，並將眼光看向再生能源。