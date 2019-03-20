陳其邁召開資安會議 籲中央地方落實「資安即國安」

2019-03-20 18:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院副院長兼資安長陳其邁今（20）日召開「108年中央及地方政府資訊安全長及資訊主管會議」，表示我國政經情勢特殊，遭受國內外的資安攻擊從未停歇，期許各機關依蔡英文總統「資安即國安」政策，持續落實資安法，做好資安防護工作。

陳其邁強調，資安攻擊手法複雜多變，防禦難度亦逐漸提高，希望中央、地方共同努力，加強法制面建構、整體的區域聯防、資安人才培育及相關資安產業。陳其邁也頒發獎座給去年網路攻防演練及資安稽核表現績優的機關，以肯定相關機關在資安防護方面的努力。

陳其邁這次也與國內資安新創業者進行交流互動，參觀台灣資安館，了解國內資安產業蓬勃發展且在國際有相當大的競爭優勢與機會。陳其邁指出，為推動我國資通安全防護及發展，政府機關應主動協助國內資安產業，如開放場域等，讓國內資安產業能拓展至國際市場。

行政院資安處指出，目前各機關正積極推動落實相關資通安全防護工作，為達成打造安全可信賴的數位國家願景，本次會議集結中央機關及地方政府的資安長及資訊主管，讓各機關了解最新國際資安發展及威脅趨勢、年度資安重點業務及後續各項應辦事項等，並提供資安政策及業務溝通平台。

行政院資安處表示，為有利各機關就近了解國內資安產業發展現況，該次會議也特別選擇與「2019台灣資安大會」同樣的場地辦理，期許政府積極與民間合作，讓民間資安產業能有發展契機，也讓國內對資安有熱忱的年輕人有更多發展機會。