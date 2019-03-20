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量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

影／大華建設經營權 吳珅篁：創造股東最大的利益

2019-03-20 16:38聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

針對大華建經營權，萬安生命科技集團總裁吳珅篁下午在國統建設開發公司董事長陳盛元、兆紳管理顧問公司董事長劉兆生、律師魏憶龍等陪同下召開記者會，表示由於持股逾四成，將依新版公司法，召開股東臨時會，吳珅篁表示對公司與投資人創造最大的利益，對於入主後的大華建設已有規劃好藍圖等待實現。

針對大華建設經營權，萬安生命科技集團總裁吳珅篁（右）表示，對公司與投資人創造最大...
針對大華建設經營權，萬安生命科技集團總裁吳珅篁（右）表示，對公司與投資人創造最大的利益，對於入主後的大華建設已有規劃好藍圖等待實現；圖中為國統建設開發公司董事長陳盛元、圖左為兆紳管理顧問公司董事長劉兆生。記者曾學仁／攝影
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萬安生命科技集團總裁吳珅篁表示由於持股逾四成，將依新版公司法，召開股東臨時會。記...
萬安生命科技集團總裁吳珅篁表示由於持股逾四成，將依新版公司法，召開股東臨時會。記者曾學仁／攝影
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針對大華建設經營權，萬安生命科技集團總裁吳珅篁（中）表示，對公司與投資人創造最大...
針對大華建設經營權，萬安生命科技集團總裁吳珅篁（中）表示，對公司與投資人創造最大的利益，對於入主後的大華建設已有規劃好藍圖等待實現；圖左為國統建設開發公司董事長陳盛元、圖右為律師魏憶龍。記者曾學仁／攝影
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華建股東臨時會經營權
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