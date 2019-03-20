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量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

環評史上「敗部復活」首例！福海風電通過環評

2019-03-20 16:32經濟日報 記者翁至威╱即時報導

環保署環評大會今（20）日審查「福海彰化離岸風力發電計畫環境影響說明書」，決議通過此開發案。福海二期風場歷經一波三折，在被認定不應開發後訴願成功，成為環評史上首度「敗部復活」的案例，成功回鍋離岸風場開發行列。

福海風電與上緯所屬的海洋風電、台電，在2013年被選為能源局三家離岸風電示範風場，但福海風機環評不如同期其餘兩座機組順利，一度遭打入二階環評，最後遭環評大會認定不應開發。

福海風力發電與永傳能源公司提出訴願後，行政院訴願會撤銷環保署原處分，讓此案成為環評史上首件訴願翻盤成功的案件。

環評大會今審查此案，永傳能源董事長林鑫堉首先承諾，有關環評委員關心的海纜路線、潮間帶施工等問題，海纜路線將會依第一期路線興建；潮間帶施工將控制在20天以下，一、二期一次性施工，並挑選候鳥過境最少的時間，降低對生態衝擊。

福海指出，目前台電二期風場靠岸區已無設置風機，西島風場也已調整風機點位，因此福海風場周邊近五公里內已無潛力場址風機設置。

而分析鳥類遷徙季節夜間資料，福海表示，將採用大風機、減少風機數量、加大間距，以利鳥類通行，並進行營運監測，若環境監測發現保育類或大型鳥類將大規模穿越風場時，也承諾將使用可行的降轉機制。

福海也強調，將比照第一期計畫，成立監督委員會，風場範圍避開環境敏感區位。

環評大會最後認為，此案與周圍相關計畫無顯著不利衝突且不相容情形，對環境資源及環境也無顯著不利影響，決議通過此案。

福海指出，此案風機布置總裝置容量不超過120MW，單機裝置容量8~10MW，最多15部風機，預計2020年併聯。

環評離岸風電風力發電
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