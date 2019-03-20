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國泰台大團隊預測：今年央行升降息機率都不高

2019-03-20 15:34經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

美國與國內央行將相繼召開利率會議，國泰金今（20）日下午舉行「國泰台大產學合作計畫第1季台灣經濟氣候暨金融氣勢展望發表會」，國泰台大經濟研究團隊協同主持人徐之強表示，今年國內央行應不致對利率多所著墨。若今年第1、2季連續二個季經濟成長率為負數，央行可能採取降息，但目前預測還沒有到這樣的情況，沒有看到這樣的跡象。

徐之強說，雖然三大國際機構包括世銀、IMF及OECD都接續下修2019年全年預測，但台大團隊仍維持全年台灣GDP成長率為2.2%，不過微幅下調預測上界，由最高2.7%降至2.5%，低標仍維持原1.5%成長率不變。

同時國泰台大團隊保守看待第1季成長動能，上半年經濟氣候出現陰的可能性較高，但出現雨的平均機率降至10%以下，因此未來景氣動向有機會稍加改善。因此維持去年9月以來全年2.2%的預測，研判全年成長率有80%的機率落在1.5%~2.5% （原1.5%~2.7%） 之間。

徐之強解釋，台灣目前已處景氣循環擴張期的末段，領先指標持續下滑且已連續3個月低於長期趨勢水準，雖然民眾經濟信心相對穩健，主要產業對未來六個月的景氣擔憂稍緩解。然而，三大經濟體成長動能轉弱，衝擊台灣風險仍大。因此台大團隊對未來短期各月的成長動能轉趨保守看待。

國泰台大團隊估今年第1季GDP跟去年第4季比幾乎零成長，甚至略為下滑一點點，主要是因為出口表現不理想。主計處估今年第1季出口成長-2.8%，但實際1、2月出國就衰退4%，遠大於主計處預測的目標，國泰也表示去年同期出口高達300億美元，基期是單月歷史新高，今年要超越去年幾乎不太可能，因此預估是幾乎零成長。徐之強說，出口不振因此希望透過民間投資的增加彌平出口的流失，近來有傳出台商回台、半導體設備進口及公營事業投資等好消息，主計處估全年投資成長率逾5%，但國泰預測較保守僅3.35%。

國際部份，徐之強預估，今年美國GDP成長率由2.9%放緩至2.5%，歐洲GDP成長率1~1.4%左右，第2季後才會回升，但脫歐問題未解決，風險仍大。中國兩會後釋出許多財政、貨幣政策擴張的手段支撐成長率不要掉到6%以下，國泰台大預測今年成長率從去年的6.6%持續下滑至6.2%。

隨著所有主要機構都認為今年經濟成長率表現不如預期，所有國家央行普遍都採貨幣寬鬆政策，市場普遍預測聯準會今年將維持利率不變，比重高達86%，降息的可能性亦有14%。市場也在等今晚聯準會的動作，而國內央行研判維持利率不變，主要反應景氣下滑、利率沒有下檔空間的結果。不過近期股市樂觀情緒回升，全球股市欣欣向榮，台股也站穩萬點，台幣而二個月趨貶，預測未來台灣金融情勢維持穩定，不會再持續緊縮。

國泰金台大央行
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