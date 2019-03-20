親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

又一個！革蘭氏陰性菌最後一線用藥 泰寧4月退出台灣

國泰台大預測GDP2.2% 總統大選影響經濟成長

2019-03-20 15:29經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

國泰台大產學合作團隊今（20）日發表2019年第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，由於景氣動能持續疲弱，金融情勢轉趨穩定，維持經濟成長率預測值2.2%。

年初以來，美中貿易戰風險暫獲舒緩，加上主要央行貨幣政策傾向轉趨寬鬆，全球主要股市出現反彈，舒緩了台灣原本一度緊縮的金融情勢。展望2019年，全球經濟成長動能持續疲弱，成長的下行風險仍未消除，且台灣領先指標持續下滑並低於長期趨勢水準，國泰台大產學合作團隊對第1季經濟成長動能相對保守，並研判3~6月經濟氣候出現陰的可能性仍高，但出現雨的平均機率降至10%以下，因此未來景氣動向有機會稍加改善。

國泰台大產學合作團隊維持去年9月以來的預測，也就是2019年台灣經濟成長率為2.2%，但微幅下調預測上界，研判全年成長率有80%的機率落在1.5%至2.5%，原1.5%至2.7%之間。

國泰台大產學合作團隊表示，影響2019年經濟成長的主要因素，第一、美、中貿易談判雖暫緩解，但惡化風險依存；第二、美國聯準會（Fed）仍未完全放棄升息，其與市場預期落差恐造成金融情勢短期動盪；第三、中國大陸持續推出較為寬鬆的財政/貨幣政策，唯實際效果仍待觀察；第四、德國成長動能仍弱，且英國脫歐風險不可輕忽；第五、國內總統大選接近，候選人對財經與兩岸政策的爭辯更白熱化。

國泰台大產學合作
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

民視董座郭倍宏4月恐將被拉下台 他何以眾叛親離？

2019-03-20 13:12

台商回台補助加碼？國發會：沒有上限

2019-03-20 12:59

雙子星案疑涉中資 經濟部：投審會3月無法排審

2019-03-20 14:54

拆農地違規工廠 經部：不會開後門

2019-03-20 14:42

春節期間沒人申請 客運鬆綁7休1 擬廢止

2019-03-20 14:42

交部提航運罷工須預告 勞動部說不

2019-03-20 14:42

陳美伶：會仔細研究自經區 盼不是換湯不換藥

2019-03-20 13:48

南海是否「中資」變來變去？ 沈榮津：資金隨時流動

2019-03-20 13:41

國發基金加碼補助台商回流 陳美伶：沒有上限

2019-03-20 13:09

客運業鬆綁七休一結果沒人申請 勞動部擬廢止

2019-03-20 11:59

王美花升任政務次長 外傳新常務次長很「接地氣」

2019-03-20 11:51

航空業罷工訂預告期？勞長表態：不同意再設障礙

2019-03-20 11:50

勞保破產「政府負最終責任」 立委批沒明文入法是空話

2019-03-20 11:39

選後電價不漲？ 沈榮津：無法保證

2019-03-20 11:30

蔣萬安問航空業罷工預告期立場 勞長跳針才鬆口說反對

2019-03-20 11:22

客運業鬆綁七休一 勞長：若沒必要性就會廢止

2019-03-20 11:06

選後電價不漲？ 沈榮津：不是政府說了算

2019-03-20 10:20

選後電價上漲蠢蠢欲動？！沈榮津這回無法掛保證

2019-03-20 09:35

航空業設不設罷工預告期？ 勞長：尊重交通部

2019-03-20 09:28

王子復仇來了…張國煒絕情波音 對星宇是好是壞？

2019-03-20 09:00

民眾股市樂觀情緒與風險偏好 連二個月彈升

2019-03-20 08:51

勞退條例審查 藍委爭送利多

2019-03-20 00:16

勞退兩新案 民進黨團不支持

2019-03-20 00:15

名家觀點／電價調整 要有立體思維

2019-03-19 23:56

勞工自提6%免稅 將擴大適用

2019-03-19 23:35

當初500元創業，現在開每晚萬元旅館...一個超狂高雄建商，如何變韓流大贏家

2019-03-19 15:31

集保e存摺App 每月抽iPhone

2019-03-19 14:37

正新創辦人羅結辭世 法人估遺產稅上看10億元

2019-03-19 13:25

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 13:07

勞退新制開放勞工自選投資？勞動部長說要「攬牢牢」

2019-03-19 12:11

台灣資安產業2018年增率11％ 2020年上看550億產值

2019-03-19 11:35

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:22

台灣第六大富豪 正新創辦人羅結95歲辭世

2019-03-19 10:24

消費者行為改變 企業四招因應

2019-03-19 10:01

兩大網路巨頭破天驚結盟 PChome 樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 16:23

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:25

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:56

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:47

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:55
看更多

熱門文章

王子復仇來了…張國煒絕情波音 對星宇是好是壞？

2019-03-20 09:00

星宇跟「韓流」到高雄？ 張國煒：宵禁、市場是問題

2019-03-19 16:19

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

2019-03-19 17:20

勞退條例審查 藍委爭送利多

2019-03-20 00:16

合庫金去年財報 兩大驚喜

2019-03-19 23:49

張國煒證實：將親自接第一架飛機回台

2019-03-19 16:22

勞工自提6%免稅 將擴大適用

2019-03-19 23:35

採擴大書審報營所稅 稅局盯

2019-03-19 23:46

統一超加快展店 讓利加盟商

2019-03-19 23:37

勞退兩新案 民進黨團不支持

2019-03-20 00:15

上市櫃設置獨董 四個放寬

2019-03-19 23:30

星宇航空最快今年底開航 張國煒：票價不會坐不起

2019-03-19 18:06

星宇首航張國煒親自開「航空公司老闆親自檢查飛機」

2019-03-19 16:08

中信證券「中信亮點」App上市 引領行動理財新趨勢

2019-03-20 08:21

蘋果推新iMac 供應鏈樂

2019-03-19 23:32

沒溫度…小七無人店 擴點暫喊卡

2019-03-20 00:43

杜英宗：壽險業漸漸好轉

2019-03-19 23:49

華映遭爆拿台灣投資人錢補貼中國華映 金管會啟動調查

2019-03-20 10:39

壽險去年匯損創新高 金管會三管齊下降風險

2019-03-19 18:11

解決獨董荒 金管會祭這四招

2019-03-19 19:52

甲山林二代接班 祝藝上檯面

2019-03-19 23:25

去年無人繼承遺產解繳國庫 單筆最高金額1,961萬元

2019-03-19 18:58

王美花升任政務次長 外傳新常務次長很「接地氣」

2019-03-20 11:51

歐洲商會發布薪酬指南 台灣科技業人才缺很大

2019-03-19 23:54

影／張國煒：首架飛機親自試駕 星宇最快12月底開航　

2019-03-19 20:24

信驊挑戰二千金？外資目標價喊968元

2019-03-20 01:08

台商在大陸稅務 三點留意

2019-03-19 23:46

星宇大購機 快速布建航網

2019-03-20 00:28

消費者不捧場 小七「無人店」暫停拓點！

2019-03-19 23:31

無人繼承遺產充公 去年3,600萬入國庫

2019-03-19 23:46

資誠調查：智慧型手機超越PC 成線上購物主要工具

2019-03-19 18:47

美濃橙蜜香番茄尾盤強勁 今年初攻進小7賣得嚇嚇叫

2019-03-19 17:33

推動醫療救助 南山人壽六年砸3.3億

2019-03-19 23:49

三招擺脫信用小白 借錢妥當啦！

2019-03-20 10:55

超商龍頭7-ELEVEN 還能再創獲利高峰嗎？總座黃瑞典用三個字回應

2019-03-20 09:35

選後電價上漲蠢蠢欲動？！沈榮津這回無法掛保證

2019-03-20 09:35

華固：商廠辦供需失衡 今明年推4大案

2019-03-20 08:35

正新創辦人羅結辭世 早完成交班布局

2019-03-20 00:39

清明節竟有「掃墓意外險」這種保險最高理賠300萬

2019-03-19 22:30

正新羅結辭世 遺產稅估20億

2019-03-19 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top