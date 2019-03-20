國泰台大預測GDP2.2% 總統大選影響經濟成長

2019-03-20 15:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



國泰台大產學合作團隊今（20）日發表2019年第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，由於景氣動能持續疲弱，金融情勢轉趨穩定，維持經濟成長率預測值2.2%。

年初以來，美中貿易戰風險暫獲舒緩，加上主要央行貨幣政策傾向轉趨寬鬆，全球主要股市出現反彈，舒緩了台灣原本一度緊縮的金融情勢。展望2019年，全球經濟成長動能持續疲弱，成長的下行風險仍未消除，且台灣領先指標持續下滑並低於長期趨勢水準，國泰台大產學合作團隊對第1季經濟成長動能相對保守，並研判3~6月經濟氣候出現陰的可能性仍高，但出現雨的平均機率降至10%以下，因此未來景氣動向有機會稍加改善。

國泰台大產學合作團隊維持去年9月以來的預測，也就是2019年台灣經濟成長率為2.2%，但微幅下調預測上界，研判全年成長率有80%的機率落在1.5%至2.5%，原1.5%至2.7%之間。

國泰台大產學合作團隊表示，影響2019年經濟成長的主要因素，第一、美、中貿易談判雖暫緩解，但惡化風險依存；第二、美國聯準會（Fed）仍未完全放棄升息，其與市場預期落差恐造成金融情勢短期動盪；第三、中國大陸持續推出較為寬鬆的財政/貨幣政策，唯實際效果仍待觀察；第四、德國成長動能仍弱，且英國脫歐風險不可輕忽；第五、國內總統大選接近，候選人對財經與兩岸政策的爭辯更白熱化。