南海是否「中資」變來變去？ 沈榮津：資金隨時流動

2019-03-20 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部長沈榮津。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 南海控股的雙子星案因投審會尚未通過，導致簽約延宕，不過立委徐永明今天質詢經濟部長沈榮津時質疑，是否為中資為何變來變去？沈榮津回應，資金會隨時流動，因此需要進一步確認是否有大陸中央匯金的資金。

徐永明今天在立法院經濟委員會質詢沈榮津時說，為何先前經濟部說南海控股沒有中資，且先前也投資陽信銀行，但現在投審會卻懷疑有中資？沈榮津回應，投審會是跨部會組織，透過陸委會、國安會、金管會等合議審查投資案，企業界資金隨時都在流動，因此才需要進一步確認南海控股是否有大陸中央匯金的資金，若有南海控股有中資，其投資陽信銀行的案子也會一併檢討。

投審會今天公布，今年1至2月核准僑外投資件數為555件，較上年同期增加11％；投（增）資金額計美金5億5,808萬9,000元，較上年同期減少56.09％；金額減少原因主要係107年2月份核准日商伊藤忠商事株式會社以相當於美金6億6500萬元，受讓取得台北金融大樓股份有限公司約37.1742％之股權之較大投資案所致，如將日商伊藤忠商事株式會社投資案之金額排除，則107年1至2月僑外投（增）資金額為美金6億603萬3000元，今年1至2月僑外投（增）資金額與其相較，較上年同期減少7.9%。

108年1至2月核准新設公司件數為309件，新設公司投資金額計美金9136萬5000元；另本年1至2月核准新南向國家來台投資件數為97件，較上年同期增加3.2％，投（增）資金額計美金2782萬2000元，較上年同期增加47.4％；其中泰國、菲律賓及越南來台投資金額均較去年同期大幅成長。

陸資來台投資方面，108年1至2月核准陸資來台投資件數為18件，較上年同期減少18.18％；投（增）資金額計美金740萬5000元，較上年同期減少90.97%；金額減少原因主要係107年1月份核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約美金7,522萬元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致，如將大陸商富士康投資案之金額排除，則107年1至2月陸資來台投資金額為美金947萬7000元，本年1至2月陸資來台投資金額與其相較，則較上年同期減少21.8%。自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1246件，核准投（增）資金額計美金21億9519萬6000元。

對外投資方面，108年1至2月核准（備）對外投資件數為104件，較上年同期增加26.83％；投（增）資金額計美金14億8320萬1000元，較上年同期增加99.37％，金額增加主要原因係本年2月核准富邦人壽保險股份有限公司以5億6523萬歐元對外投資設立盧森堡FUBON EUROTOWER （LUXEMBOURG） S.A.R.L.之較大投資案所致。另本年1至2月核准（備）對新南向國家投資件數為40件，較上年同期增加122.2％，投（增）資金額計美金4億3415萬2000元，較上年同期增加61.2％；其中對新加坡及越南投資金額較去年同期大幅成長。

對中國大陸投資方面，108年1至2月核准對中國大陸投資件數為86件，件數較上年同期減少18.1％；核准投（增）資金額計美金10億2172萬7000元，較上年同期增加64.66％，金額增加原因係本年2月份核准建大工業股份有限公司以美金1億元間接增資建大橡膠（天津）有限公司，以及台灣化學纖維股份有限公司以美金1億2116萬元間接增資大陸地區台化興業（寧波）有限公司等較大投資案所致。