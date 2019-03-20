勞動部：若開放勞退自提自選 勞工就要自負盈虧

2019-03-20 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



勞動部長許銘春。記者葉冠妤／攝影 分享 facebook 針對在野黨提案開放勞工勞退自提自選投資標的，勞動部長許銘春今（20）日上午在立法院社福委員上表示，若要開放自提自選一定是要自負盈虧，這是基本道理。

許銘春並表示，勞退若要開放自選，有兩個基本原則。第一是勞工要能接受自負盈虧；第二是要有完整配套措施才行。

立法院社福委員會今日將審查《勞工退休金條例》，藍營提案開放勞工勞退自提自選投資標的，成為今日上午質詢焦點。

許銘春今日上午口頭報告表示，該議題勞動部經過多年研議，並徵詢勞工團體意見，因勞工自選投資標的須自負盈虧，且涉及雇主收繳、稅賦管控、另建置投資平台及財務整合平台、商品審核等，需龐大人力、尚未形成共識，仍須審慎研議。

包括執政黨立委林淑芬、王榮璋等也表態不支持自提自選。林淑芬質詢表示，要勞動部說清楚講明白，「自提自選到底還要不要政府保證收益？」投資有賺有賠，開放勞工自提自選，只有投顧手續費賺飽飽，勞工退休金賠光光，那怎麼辦？

林淑芬砰擊，開放自提自選，如果不自負盈虧，政府還保證收益，市場上有這種產品？許銘春回應，開放自提自選一定是要自負盈虧，這是基本道理。

王榮璋質詢，主張開放自提自選的，多主張參考私校退撫基金，但去年私校退撫基金收益率逾-7%，勞動基金則是-1.95%。自選可能賺很多，但也可能賠很多。

他表示，目前勞工自提6%退休金可免稅，且政府保證2%銀行定存收益，若開放自選自提，要自負盈虧、還要課稅，勞工大可去市場直接買商品即可。