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量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

中美貿易戰 台海產商北美尋新商機

2019-03-20 16:11世界日報 記者劉晨懿之／波士頓報導

台灣區冷凍水產工業同業公會（TFSIA）組團赴波士頓參加北美海鮮展。 世界日報記...
台灣區冷凍水產工業同業公會（TFSIA）組團赴波士頓參加北美海鮮展。 世界日報記者劉晨懿之／攝影
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台灣區冷凍水產工業同業公會（TFSIA）組團赴波士頓參加北美海鮮展（Seafood Expo North America），今年新增7家廠商，共達20家參展商占24個展位，創歷史新高。由於中美貿易戰，美國海產業轉尋找亞洲替代市場，原有些倦怠參展台商對北美海產展又重燃新希望。

據冷凍水產公會總幹事吳姿蓉介紹，該會在北美海產展的展位一直維持在16-17個左右，今年迅猛增至24個展位，不僅有新廠商加入，還有不少早前曾參展的業者回歸。

她說，近年來，台灣海產業有些美國客戶流失到大陸，早前曾來過北美海產展的部分廠家開始對參展失去興趣；然而，去年美中貿易戰帶來新商機，部分美國海產訂單可能轉向台灣，甚至有廠商收到美國前客戶問詢是否來參展，因而今年報名踴躍，部分較晚報名者由於場地限制，還分散到台灣主展區之外。

該會理事長陸根田也談到，美國對中國大陸互增關稅後，不少台灣同業反應美國訂單增加。他所擁有的蘭揚食品公司去年北美訂單增加20-30%。

波士頓駐台北經文處處長徐佑典16日在華埠龍鳳酒樓宴請前來參展的台海產商。他在致辭時說，台灣水產和加工業傑出，規模驚人；而新英格蘭地區漁業也很發達，緬因州一直研發新科技，他願意協助牽線為台海產商尋新合作夥伴。

在宴會上，吳姿蓉還介紹到，冷凍水產公會自去年起一改20多年的佈置設計，主打「來自台灣」意象，本年以象徵台灣大自然美麗風華的「台灣青」為主色調，以吊掛布幔增添台灣館風采。另外，北美華人市場大，海產加工品廣受歡迎；本年度初亮相的幾家廠商多以創新水產煉製品強勢進軍北美市場，新增多個廠商現場提供產品試吃。她說，明年希望將台灣展位集中，租下一整塊展區，組成「台灣館」。

陸根田介紹，冷凍水產公會成立於1976年，現共有164家會員，多具優良生產技術，嚴格品質和衛生安全管理，積極申請獲得BRC和ASC等眾多國際認證。

波士頓台海台商
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