客運業鬆綁七休一卻沒半家申請 勞動部要求廢止

2019-03-20 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部長許銘春今在立院備詢，提及已發文給交通部，討論是否廢止客運業者鬆綁七休一。記者葉冠妤／攝影 分享 facebook 客運業者過年前向勞動部申請鬆綁七休一，連上11天，勞動部最後通過最多連上九天，但農曆春節期間並無業者提出申請，勞動部長許銘春今（20）日強硬表示，雖然指定鬆綁與使用是兩回事，既然都沒有業者申請，難免令人質疑鬆綁必要性，勞動部已發文要求交通部檢討，若沒必要，就會廢止。

勞動部在年前通過客運業業者鬆綁七休一，逢年節、紀念日或國定假日，因應公眾生活便利所需等情況下，可以鬆綁七休一，但限定最多連續工作九天，且不得連續四天以上單日工時超過11小時。

立委蔣萬安今日質詢，勞基法修法通過七休一鬆綁，但勞動部必須嚴格把關，今年客運業者趕在農曆春節鬆綁客運七休一，連續工作九天，今年有幾家申請？許銘春回答「沒有」。

蔣萬安質疑，可見勞動部根本沒有把關，批評勞動部失職。他說，今年農曆春節已是史上最長年假，沒有業者申請，顯然沒有鬆綁必要性，勞動部會不會主動廢止鬆綁？

許銘春反駁，勞動部並未失職。申請七休一有法定程序，當初業者認為過年有運輸需求必要性，才向目的事業主機關交通部提出申請，交通部也開會認為有必要，才將申請案送勞動部。

勞動部在安全考量下，設下相關條件把關，才公告適用。許銘春表示，是否使用，由業者評估；業者若要使用，要經工會及勞資會議同意才能使用，業者有自己的考量，勞動部無從置喙。

許銘春表示，既然農曆春節假期很長，業者都沒有申請，令人質疑是否有鬆綁必要性，勞動部很早就發文交通部評估，重新檢討，若沒必要性，會廢止。