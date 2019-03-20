航空業罷工訂預告期？勞長表態：不同意再設障礙

2019-03-20 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



日前華航機師罷工，引起罷工預告期的討論。 本報資料照片 分享 facebook 華航機師罷工事件後，交通部再度研議對航空業訂定罷工預告期，對於勞動部立場，勞動部長許銘春只表示，先是跳針式答覆「交通部從保障消費者立場考量，可以討論」，後經立委蔣萬安數度追問下，許銘春才明確表示，不同意航空法對航空業罷工再設障礙，也就是反對航空業訂定罷工預告期。

許銘春今日赴立院衛環委員會業務報告並備詢。會前媒體詢問交通部建議罷工訂定預告期問題，許銘春表示，現行罷工程序已經困難重重，要經調解再經過半數投票通過才能罷工，若訂預告期，恐加重罷工障礙；勞動部反對全面盤點各產業建立預告期。

至於交通部若在民用航空法訂定航空業罷工預告期，許銘春表示，站在保障消費者或乘客權益，勞動部可以理解，若要在民用航空法針對航空產業罷工訂定預告期，勞動部認為是討論方向，可在不妨礙罷工權行使下予以尊重，但不宜在勞動爭議處理法訂罷工預告期。

會議開始後，國民黨立委蔣萬安直接追問，勞動部對交通部針對航空業訂罷工預告期，到底支持還是不支持？但許銘春仍以之前說法含糊以對，重複表示，維護消費者權益及維護合法罷工權，必須謹慎面對，交通部站在維消費者立場，希望在民用航空法增訂預告期，可以討論方向。

蔣萬安不死心，希望許銘春明確表態，但許銘春仍數度重述上述說法，蔣萬安追問，勞動部到底是保障消費者還是合障勞工？勞動部到底支持還不支持？不要含糊曖昧。

許銘春回答，交通部有此提議，勞動部希望合法罷工權不會受到更加阻礙。

蔣萬安再問，預告期當然是一種壓縮與限制，勞動部為何如此搖擺？許銘春才明確表示，交通部原本想在勞資爭議處理法處理，但勞動部反對所有產業罷工全面設限，交通部才提在民用航空法討論，但她還是不同意再對罷工設多重障礙。