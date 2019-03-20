選後電價上漲蠢蠢欲動？！沈榮津這回無法掛保證

2019-03-20 09:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部日前宣布今年4月開始的電價「不調整」，維持平均電價每度2.6253元。經濟部次長曾文生甚至於會後接受媒體訪問時加碼表示，今年10月電價也沒有調漲的壓力，被質疑這完全是選舉考量，也讓選後電價上漲的壓力更大。

對此，經濟部長沈榮津今（20）日表示，電價會不會調整，仍得視國際油價走向，但以專家分析，國際油價今年是呈現下滑的，在這樣的情況下，相對漲價的壓力是低的。

繼去年10月，再加上今年4月，電價已連二凍，恐導致台電虧損一事。對此，沈榮津表示，台電以前的虧損是舊政府時代電價凍漲所造成的虧損，但新政府上來後實施新的電價公式，每年台電虧損仍都會有5%的合理利潤，所以新政府上來之後，都沒有讓台電虧損，這是事實。

至於能不能夠保證選後電價也不會漲價，沈榮津則相對保守。他表示，這需視電價審議委員會的決議而定，並不是政府說了算。

此外，面對各界指責政府不讓核四重啟、核二三延役，沈榮津日前指出，是因為新北、宜花東屏與金門、澎湖二離島共7縣市反對做核廢料最終貯存場，核廢無法處理。目前核廢只能先放本島三座核電廠內，因此乾式貯存場很重要。近日立院總質詢已告一段落，他希望找時間去拜會新北市長侯友宜，就核一乾式貯存場證照、經濟與產業發展交流意見。