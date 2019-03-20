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今年前二個月僑外投資金額 衰退逾五成

2019-03-20 09:34經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據經濟部投審會統計，今年前2月核准僑外投資件數為555件，較上年同期增加11％；投資金額5億5,808萬9,000美元，較上年同期減少56.09％，金額減少主要是因去年2月核准日商伊藤忠商事株式會社投資案，比較基期較高所致。

投審會指出，去年2月核准日商伊藤忠商事株式會社以相當於6億6,500萬美元，受讓取得台北金融大樓股份有限公司約37.1742％股權；若排除此一因素，今年前2月核准僑外投資金額年減7.9%。

此外，核准新設公司件數為309件，新設公司投資金額計9,136萬5,000美元。核准新南向國家來台投資件數為97件，較上年同期增加3.2％，投資金額計2,782萬2,000美元，較上年同期增加47.4％，其中泰國、菲律賓及越南來台投資金額均較去年同期大幅成長。

陸資來台投資方面，核准投資件數為18件，較上年同期減少18.18％；投資金額740萬5,000美元，較上年同期大幅減少90.97%。

投審會說明，金額減少原因主要是去年1月核准陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。若排除此一因素，今年前2月陸資來台投資金額則較年減21.8%。

根據統計，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准投資件數為1,246件，核准投資金額21億9,519萬6,000美元。

對外投資方面，核准件數為104件，較上年同期增加26.83％；投資金額14億8,320萬1,000美元，較上年同期增加99.37％，金額增加是因今年2月核准富邦人壽保險股份有限公司以5億6,523萬歐元，對外投資設立盧森堡FUBON EUROTOWER （LUXEMBOURG） S.A.R.L.較大投資案。

投審會表示，核准對新南向國家投資件數為40件，較上年同期增加122.2％；投資金額4億3,415萬2,000美元，較上年同期增加61.2％；其中對新加坡及越南投資金額較去年同期大幅成長。

另一方面，核准對陸投資件數為86件，件數較上年同期減少18.1％；核准投資金額10億2,172萬7,000美元，較上年同期增加64.66％，金額增加是因今2月核准建大工業股份有限公司以1億美元間接增資建大橡膠（天津）有限公司，以及台灣化學纖維股份有限公司以1億2,116萬美元間接增資大陸地區台化興業（寧波）有限公司等較大投資案所致。

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