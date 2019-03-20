民眾股市樂觀情緒與風險偏好 連二個月彈升

2019-03-20 08:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



國泰金控發布3月國民經濟信心調查結果，儘管經濟數據疲弱，民眾經濟與市場信心連二個月走升，而政策風險趨緩，股市樂觀情緒與風險偏好也連二個月彈升。

最新景氣對策信號從代表低迷的藍燈回升到黃藍燈，但是景氣領先、同時指標持續下跌，加上2月製造業採購經理人指數仍處在50以下的萎縮區間，顯示景氣成長動能仍弱。

所幸美、中雙方在貿易相關議題上朝向正面發展，3月的景氣現況樂觀指數與景氣展望樂觀指數顯示，民眾經濟信心連續兩個月同步走升，且升幅擴大，分別來到-10.4及-7.1的水準。

民眾對於未來六個月的就業展望信心持續上揚至-25.7，對於薪資展望樂觀指數也已經連續四個月處在正值。在經濟信心與就業市場信心的支撐下，民眾消費意願也同步回溫，其中大額消費意願指數（2.2）連續兩個月處在代表樂觀的正值。

雖然OECD再下調全球經濟展望，但調查結果顯示民眾對於2019年台灣經濟成長率的平均預期值依舊維持在2.2%，認為可能會跌破2%的比例也續降至26%。

在通膨方面，認為明年通貨膨脹率會超過1.0%的民眾僅有42.1%，平均通膨預期值也降至1.0%（過去三個月的平均值都是1.1%），略高於主計總處的預測值0.73%。

美、中貿易談判持續偏正面方向發展，加上聯準會政策態度轉偏向寬鬆及英國硬脫歐的風險下降，帶動台股跟隨全球股市回升。

調查期間台股指數都持穩在10,200以上，加上民眾經濟信心提供支撐，使得民眾的股市樂觀情緒及風險偏好指數連兩月彈升，各來到-12.7及-3.6的水準，分別為2017年12月及2018年4月以來的高點。