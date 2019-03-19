蘇建榮：柯市長！我們按月按年都有公開債務資訊

2019-03-19 20:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



對於台北市長柯文哲呼籲中央公布各縣市的舉債狀況，財政部長蘇建榮今（19日）晚在財政部臉書回應說：市長！我們按月按年都有公開債務資訊，我們堅持「Do the right thing」。

柯文哲17日下午到紐約大學與學生進行對談時，在會上暗指苗票縣做假帳十幾年，還點名下個破產的就是彰化縣和高雄市。

財政部隨後發布新聞稿指出，柯文哲指苗栗做假帳十幾年，及點名彰化縣、高雄市是下一個破產縣市並非事實。

而高市府財政局也反駁柯文哲的說法，強調高市舉債上限還有約635億，近年也積極開源節流，債務已有效控管中。

對此，柯文哲強調只要叫財政部把每個縣市的財務狀況公布一下，每個縣市的舉債上限公布出來就知道了。

柯文哲說，每次都說用數字回答，那就請財政部或主計總處，公布每個縣市的舉債上限剩下多少。

今晚財政部臉書再做出回應，強調「柯市長！您關心的各縣市舉債狀況一切公開透明」。

其實，財政部按月按年都會在網站上揭露資訊，把該做的事情做好，公開透明歡迎全民齊監督。

財政部還說，考量各地方發展情形不同，中央尊重地方政府自治精神，與其說財政部是監督者，不如貼切比喻成「班上的風紀股長」，提醒地方政府拚經濟也要嚴守自律，維持良好的財政紀律風氣。就像提醒：XX縣（市）同學！你債務超限了！勿當破壤紀律的老鼠屎。