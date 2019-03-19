公共WIFI標案含陸資？ 政院：台灣訊聯為新加坡外資分公司

2019-03-19 20:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



民進黨立委鄭寶清18日在立法院質詢時，指出包辦捷運、台鐵、高鐵無線網路系統的台灣迅聯通信公司，跟中國大陸京信通信是同一家公司。行政院資通安全處說明，台灣訊聯為經濟部投審會核准的新加坡外資在台設立分公司，非屬陸資，經查本案無線網路無使用陸資設備。

資安處指出，對於報載捷運、台鐵及高鐵無線網路服務得標公司台灣迅聯通信公司與中國京信通信是同一家公司一案，台鐵、捷運所設置的WiFi無線上網服務，依相關規定應與機關內處理公務的網路環境獨立隔離，且應依「資通安全管理法」辦理各項資安防護應辦事項，敏感資料外洩風險已降低。

資安處也指出，台灣迅聯通信公司是經濟部投資審查委員會在2011年2月正式核准新加坡外資在台設立之分公司，非屬陸資，資安處將速請經濟部釐清，經初步清查，本案無線網路也沒使用陸資設備。

資安處強調，為維護國家整體資通安全，對於潛在危害國家資通安全的產品，行政院正擬訂相關規範，將秉持不干涉民間企業與個人使用的原則，降低對產業衝擊並兼顧國安、資安或機敏資訊保護要求，也提醒民眾使用公眾WiFi無線上網服務時，仍應注意避免傳送個人敏感資料，以維個人隱私安全。