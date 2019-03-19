財政部：營所稅20％具競爭力 有助財政穩健

2019-03-19 19:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



對於外界質疑營所稅自去年起調高為20％，不利企業經營，財政部今（19）日晚間發布新聞稿強調，營所稅率20％較美國稅改後21％、日本23.2％、韓國25％、中國大陸25％、OECD國家平均稅率23.5％為低，仍具國際競爭力，且有助財政穩健。

我國營利事業所得稅稅率自去年1月1日起由17％調高為20％，企業界不斷反映營所稅調高，不利經營環境。

財政部指出，美國稅改後，公司稅除了21％外，另徵地方所得稅3％~12％。