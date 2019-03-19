手機購物成主力 十年來首度超越PC

2019-03-19 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



資誠聯合會計師事務所今（19）日公布《2019全球消費者洞察報告》，發現智慧型手機已成為消費者線上購物的主要工具，十年來首度超越PC，也有超過一半的受訪者透過智慧型手機線上支付、收取發票及轉帳。

資誠創新整合公司董事長劉鏡清表示，消費者仍擁抱新科技，且對未來有信心，越來越渴望客製化、即時且完美的消費體驗，無論企業提供的是商品還是服務，「提供優質的客戶體驗」將讓企業成為贏家。

在新興國家，消費者在實體商店使用行動支付的比例正在增加，全球平均比例從去年24%增加到今年34%。亞洲國家比西方國家更快採用行動支付，比例最高的五個國家或地區依序為中國(86%)、泰國(67%)、香港(64%)、越南(61%)和印尼(47%)。

全球消費者更願意擁抱數位科技，三分之二受訪者願意透過網路使用非傳統的醫療服務。近75%的人使用與健康相關的App，其中最受歡迎的App包括運動監控(49%)、減重及健康飲食(43%)和睡眠監測(37%)。

數位科技風潮也吹向汽車產業，46%的消費者願意擁有或打算購買自動駕駛車輛，另有21%消費者有興趣了解更多自駕車的科技。其中最吸引駕駛人的功能是全自動駕駛(34%)、自動煞車及危險感知系統(34%)和停車輔助系統(33%)。

研究也發現，消費者面對產品選擇太多，受到五花八門的行銷手法轟炸，除使用數位科技協助購買決策，消費者也尋找信任的社群和其他專家。

數位消費者較傳統消費者增加了「搜尋」與「分享」兩項新行為，61%消費者的購買行為受到社群媒體的影響，包括購買靈感或正面評價；相反地，只有不到20%消費者表示，他們會因為名人或影響者代言而購買該產品。近50%受訪者在規劃度假旅遊時，會接受家人和朋友的意見。