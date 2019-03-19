勞退自選投資 立院朝野黨團持保留態度

2019-03-19 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



立法院衛環委員會明（20）日將審查勞工退休條例修正案，對於國民黨立委提案要讓勞退新制勞工可自選投資，以及刪除資遣費上限6個月，民進黨團表示不會支持此提案，應會保留到協商；國民黨團則表示尊重並開放討論，有待委員會好好討論、審查。

國民黨立委賴士葆就勞退條例修法領銜提案，要針對勞退新制勞工自提的部分，可開立專戶讓勞工自選投資，投資標的的部分，則是由中央主管機關或同學者專家組成審查小組，訂定符合退休需求的投資標的審查標準，開放勞工自選。

而國民黨立委徐志榮，則針對勞退條例修法中修法提案，要將勞退新制的資遣費6個月上限刪除，如此可以讓年資超過12年的資深勞工，在被企業資遣後，不會最多只能領取6個月的資遣費。

據了解，在勞退自選投資平台的修法方面，勞動部持保守態度。持開放與不開放意見的立委仍缺乏共識，幾乎處於天秤的兩端，讓此案僵持多年。反對方擔憂若開放自選，可能會因投資失利讓老本血本無歸，但支持開放的一方，則認為應給予勞工選擇的權利，可自選報酬較高的投資方案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，對於勞退自選以及資遣費上限六個月兩個提案，民進黨團應該是都不會接受，希望在接下來這兩天的委員會審查中好好討論，最後應該會保留到黨團協商。

國民黨立法院黨團首席副書記長陳宜民指出，對於黨內委員提案，黨團都予以尊重，並開放討論。對於勞退自選投資的提案，陳宜民說，如此做法其實比較好，目前是由勞動部代操，但國外多數是開放勞工自選，實際狀況仍得視勞動部在衛環委員會怎回應。