蔡總統：採購F-16V戰機是政府審慎評估後決定

2019-03-19 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



蔡英文總統今（19）日接見中華民國空軍子弟學校旅美加校友聯誼會回國參訪團時強調，新型的F-16V戰機在性能、需求、後勤保養上，都有無可替代的優勢，是政府審慎評估後的決定；不求戰，不畏戰，全力維持區域的和平、穩定與繁榮的原則，不會有任何改變。

總統說，她記得三年前剛當總統時，第一次視察部隊，就是到花蓮的空軍基地。當時她引用了高志航將軍的話，「身為中華民國的空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」，來勉勵我們401聯隊的弟兄姊妹們，現在想起來還是記憶猶新。

她指出，「防衛固守、重層嚇阻」是當前的國防戰略，空中武力，當然是這個戰略下的重中之重。她相信大家都注意到，國防部已經向美國提出購買新型的F-16V戰機的邀價書。外面對我們採購的價格、機型，有一些不正確的資訊，甚至是「假消息」，國防部已經做出更正。

總統強調，新型的F-16V戰機無論在性能、需求、後勤保養上，都有無可替代的優勢，這是政府審慎評估後的決定，「我相信這個採購案，會得到國人支持」。

她表示，距離1992年台灣上一次向美國採購戰機，已經過27年。距離1997年第一架F-16服役，也已經過了22年。這20幾年來，空軍弟兄姊妹們「捍衛領空，捨我其誰」的決心，相信大家都有目共睹。讓飛行員有高性能的戰機可以飛，不僅強化了飛行員的安全，也強化了中華民國整體國防的能量。

蔡總統說：「當然，不求戰，不畏戰，全力維持區域的和平、穩定與繁榮，這樣的原則，我們不會有任何改變。」